塞浦路斯将恢复银行营业 实施严格资本管制措施

* 塞浦路斯将限制银行提款金额并禁止使用支票

* 对在海外使用信用卡也加以限制

* 银行将于周四重新开门营业

路透尼科西亚3月27日 - 塞浦路斯当局周三晚间向银行运送大批现金，为周四迎接蜂拥而至的储户提现做准备。塞浦路斯已开始严格控制现金的使用，以避免在签订苛刻的救助协议之后出现银行挤兑潮。

该国央行表示，银行业者将在周四中午(1000GMT)开门营业。在此之前的近两周中，塞浦路斯人只能通过自动提款机提取有限的现金，而政府则努力获得救助，以躲过金融崩溃的结局。

为了防止储户在银行开门后将资金提取一空，当局出台了多项措施：每日提取现金不得超过300欧元(380美元)，旅行者每次出行在海外可提取最多3,000欧元，同时只有那些能证明是用于支付进口货款的企业才能将资金汇出境外。

一名熟悉情况的消息人士称，欧洲央行(ECB)周三晚间向塞浦路斯的银行额外发放了纸币以满足需求。欧洲央行则拒绝置评。

一名塞浦路斯央行消息人士称，傍晚时候有至少三辆装满现金的货柜车停在央行院内。一架直升飞机在上面盘旋，院内四周站着持枪警察。

财政部宣布了管制命令，规定在塞浦路斯境内可以不受限制地使用信用卡，但塞浦路斯人在境外使用信用卡每月不得超过5,000欧元。支票付款将被禁止。

塞浦路斯央行将复查所有规模介于5,000欧元-20万欧元的交易，对高于该规模的交易将逐例进行严密审查。

一名塞浦路斯央行官员表示，这些措施初步定下的实施期限是四天，将尽快评估并予以放松。

“我们每天都会评估这些措施，所以如果有放松规定的可能，我们会这么做。”塞浦路斯央行内审主管Yiangos Demetriou对国家电视台称。

分析师暗示，实施管制措施可能导致二等“塞浦路斯欧元”，困在该国的欧元价值将低于海外能自由使用的欧元。

塞浦路斯金融业规模庞大，拥有680亿欧元的存款，是俄罗斯等国富人的境外避风港。在对该国的救助中，欧盟官员首度要求把银行储户承担损失作为援助的代价，这引发了街头的抗议活动，而且令人担忧储户会携款撤离。

出于对存款的担心，以及对周一在布鲁塞尔所达成救助协议的怒火，塞浦路斯的民众料将涌入银行。

数以千计的塞浦路斯民众已走上了首都尼科西亚街头，抗议将把该国推向经济滑坡和就业岗位大减的救助协议。

大约2,500名抗议者周三聚集在总统府外，挥舞着标语和旗帜，口中喊着：“我不会支付一分钱；我什么都不欠。”

欧洲领导人表示，救助协议避免了塞浦路斯破产并可能迫使其退出欧元区的结局。

批评者表示，撤出资本管制可能很难。而资本管制与欧盟资金与商品自由流动的原则相悖。

“这是很典型的一套外汇管制，让人联想到拉美或非洲，”国际银行业组织IBOS秘书长Bob Lyddon说。

他不相信这些措施会只实施几天。“在经济复苏之前，管制都不会取消，”他说。

本周的一项路透调查显示，受访的46位分析师中有30人认为，管制至少会持续数月，13人认为会持续几周，另有3人认为会维持数年。

欧盟、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行提供的100亿欧元(130亿美元)救援方案的条款已经激起塞浦路斯国内对欧盟伙伴国的愤怒，尤其是对德国。德国是欧元区的主要金主，也最为支持撙节计划。

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欲浏览欧元区二线国家银行存款图表，请点选：(link.reuters.com/vep58s)

欲浏览塞浦路斯存款图表，请点选：(link.reuters.com/fuf76t)(完)

(编译 徐文焰/兰秀娟/梁睿雪; 审校 张涛/张荻)

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