塞浦路斯银行及大众银行股票暂停交易至4月15日--证交所

瑞萨电子渴望并购 可能发股筹集所需资金--CEO吴文精
路透东京4月10日 - 日本汽车芯片生产商瑞萨电子社长兼CEO吴文精周一称，在行业并购大潮中，该公司急于进行更多收购，而且将来可能需要配发股票来筹集收购资金。
路透尼科西亚4月2日 - 塞浦路斯证交所周二表示，塞浦路斯银行BOC.CY和塞浦路斯大众银行CPBC.CY的股票将暂停交易到4月15日(包括该日)，以保护股东利益。
当局已经给塞浦路斯大众银行指定了管理人员，根据该国与国际贷款人达成的救助协议，该行将被拆分，其良好资产将由塞浦路斯银行接管。
此外，塞浦路斯银行大储户无保险部分存款的37.5%将转为股权。(完)
(编译 李春喜 审校)
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