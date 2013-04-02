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债券 | 2013年 4月 2日 星期二 15:07 BJT

欧洲金融：塞浦路斯银行及大众银行股票暂停交易至4月15日--证交所

路透尼科西亚4月2日 - 塞浦路斯证交所周二表示，塞浦路斯银行 和塞浦路斯大众银行 的股票将暂停交易到4月15日(包括该日)，以保护股东利益。

当局已经给塞浦路斯大众银行指定了管理人员，根据该国与国际贷款人达成的救助协议，该行将被拆分，其良好资产将由塞浦路斯银行接管。

此外，塞浦路斯银行大储户无保险部分存款的37.5%将转为股权。(完)

(编译 李春喜 审校)
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