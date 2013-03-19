塞浦路斯央行总裁称存款税初期将造成逾10%资金外流

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透尼科西亚3月19日 - 塞浦路斯央行总裁得梅特里亚德斯周二表示，若开征银行存款税，则该国银行料在数日之内就流失超过10%存款基础。
“若草案获得通过，最初几天可能见到10%或以上的存款流出，”梅特里亚德斯向国会金融委员会表示。
他并补充道，央行及欧洲央行倾向不对10万欧元以下存款课税，与欧元区多位财经首长周一表达的立场一致。(完)
(编译 张明钧; 审校 蔡美珍)
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路透新加坡/悉尼4月13日 - 在克雷格·莱特(Craig Wright)研究的基础上所创立的公司现已被出售给一家私募股权公司，前者称这是迄今涉及比特币区块链技术的最大一笔交易。莱特曾宣称自己是比特币的创始人。