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国际财经 | 2013年 3月 19日 星期二 18:22 BJT

塞浦路斯央行总裁称存款税初期将造成逾10%资金外流

路透尼科西亚3月19日 - 塞浦路斯央行总裁得梅特里亚德斯周二表示，若开征银行存款税，则该国银行料在数日之内就流失超过10%存款基础。

“若草案获得通过，最初几天可能见到10%或以上的存款流出，”梅特里亚德斯向国会金融委员会表示。

他并补充道，央行及欧洲央行倾向不对10万欧元以下存款课税，与欧元区多位财经首长周一表达的立场一致。(完)

(编译 张明钧; 审校 蔡美珍)

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