塞浦路斯维和是个很好的学习机会--中国少将

路透塞浦路斯3月27日（记者 Peter Apps） - 现年54岁的中国少将刘超是联合国驻塞浦路斯维和部队司令，率领约850人维持180公里长缓冲区的治安。

“我在军校念书的时候，教官说我们绝不会执行联合国维和任务，”他在接受路透采访时称。

“但是上世纪七八十年代的变化打开了新的机会。参与维和任务给予了我们向外面世界学习的机会，也是一个展示中国人民解放军的机会。”

刘超表示，他的英语能力、在西撒哈拉担任联合国军事观察员的经历以及在伦敦政治经济学院学习一年是被任命为维和部队司令的重要原因。

即使这样，他还是要学习很多东西。

“军人是类似的，但系统是不同的。我从维和任务中学到的是任何决定都应该基于讨论。在中国，情况是非常不一样的……你只需要做决定，不要指望去讨论。”

刘超表示，中国政府很少直接指示他该如何完成任务。

“他们不会来打扰我，我也不打扰他们。联合国的纪律和规则都很清楚，他们派我来执行任务，我应该独立工作。”（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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