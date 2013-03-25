塞浦路斯将关闭第二大银行 部分储户蒙受损失

2013年3月22日，塞浦路斯储户在Popular Bank of Cyprus银行网点旁的ATM机上排队转账。 REUTERS/John Kolesidis

* 按协议塞国第二大银行Laiki bank将关闭，有保险存款将转移

* 救援协议在周一最后期限前几个小时达成

* 如果达不成协议，银行将面临破产，塞国可能退出欧元区

路透布鲁塞尔3月25日 - 塞浦路斯周一在最后关头与国际金主就100亿欧元(130亿美元)金援达成协议，根据协议塞国第二大银行将关闭，无保险的储户将蒙受巨大损失，其中包括有钱的俄罗斯储户。

塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯和欧盟、欧洲央行(ECB)和国际货币基金组织(IMF)领导人进行艰难磋商，在最后期限前几个小时达成协议，塞国银行体系得以避免崩溃。

这项援助计划很快得到欧元区各国财长的支持，按计划塞国将关闭Popular Bank of Cyprus CPBC.CY(亦称Laiki银行)，并将低于10万欧元的存款账户将转移至Bank of CyprusBOC.CY成立一个“资产良好”的银行，塞国因此得以避免金融崩溃。

根据欧盟法律，10万欧元以上的存款没有保险，这部分存款将被冻结并用于解决债务。Laiki银行被关闭，使数千人失去工作。

欧盟发言人表示，不会对塞国银行的任何存款征税。上周塞国议会否决对所有存款征税的提案，双方试图达成协议的努力失败。

一位参与谈判的资深消息人士表示，阿纳斯塔夏季斯曾一度威胁，如果逼得太紧就将辞职。

欧盟代表表示，阿纳斯塔夏季斯总统前往布鲁塞尔试图保住该国离岸金融中心的商业模式。这种商业模式吸引了来自俄罗斯和英国的大量资金。

争论的关键问题在于，塞浦路斯如何从银行业筹集58亿欧元资金来拯救自己的金融业，以及如何重组和分拆规模太大的银行。

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)称，对于塞浦路斯这个欧元区危机的最新受害者来说，没有什么好的方案，“只剩下艰难的选择”。

由于上周银行关门，塞浦路斯央行令两家最大的银行强制施行每天100欧元的自动取款机提款限额，以防出现挤兑。

法国财政部长莫斯可维西否认了欧盟迫使塞浦路斯屈服的指控，称是塞浦路斯的离岸商业模式失灵。

“对那些说我们正在强迫一个国家的人，我要说的是塞浦路斯是一个正处在破产边缘的经济体，”他向Canal Plus电视台表示。

欧元兑美元在亚洲早盘应声上扬。

分析师们曾经表示，若无法达成协议，或将导致金融市场大幅下跌；但也有一些人称塞浦路斯规模较小，其仅占欧元区经济产出的0.2%，因此事件的扩散效应可能有限。

针对银行存款征税的提案，在欧洲治理债务危机的进程中还是首次出现。该提案引发了投资者的不安情绪。

塞浦路斯银行业资产是经济规模的八倍。去年希腊公债的民间持有人蒙受了75%的面值“减计”，塞浦路斯银行业也因其分布在希腊的风险敞口而受创。

欧洲央行曾表示，若截至周一结束还无法达成协议，将会停止对银行的紧急融资。届时银行业可能面临崩溃，塞浦路斯也将有脱离欧元区的风险。

塞浦路斯保守派领导人阿纳斯塔夏季斯被迫放弃了保护大储户的努力。

由于预计周二银行重新营业时或出现挤兑，塞浦路斯国会已授权政府施加资本管制。(完)

(编译 洪曦 审校 张明钧)

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