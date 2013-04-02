塞浦路斯完成与三方贷款机构的援助谈判 首笔贷款5月发放

瑞萨电子渴望并购 可能发股筹集所需资金--CEO吴文精
路透东京4月10日 - 日本汽车芯片生产商瑞萨电子社长兼CEO吴文精周一称，在行业并购大潮中，该公司急于进行更多收购，而且将来可能需要配发股票来筹集收购资金。
路透尼科西亚4月2日 - 塞浦路斯政府周二称，与三方国际贷款机构就100亿欧元援助条款的商谈已经结束，第一笔援助金将于5月发放。
“我们已经签署了备忘录。这是个重大进展，”塞浦路斯政府发言人Christos Stylianides说。
按照协议条款，塞浦路斯整顿财政的措施将持续至2018年。
财长Sarris称，贷款机构将从5月开始发放援助金。(完)
(编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
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