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债券 | 2013年 4月 2日 星期二 16:31 BJT

欧洲金融：塞浦路斯将部分放宽金融交易管制--央行消息人士

路透尼科西亚4月2日 - 一位央行消息人士表示，塞浦路斯周二料将宣布，部分放松货币管制，将不需要央行批准的金融交易上限从5,000欧元上调至25,000欧元。

塞浦路斯当局经与国际贷款方磋商还决定，对塞浦路斯银行 大额储户冻结40%的存款解冻10%。

根据救助方案，对该行存款超过100,000欧元的账户，将37.5%转换成该行股权，而且还有22.5%用作缓冲，若情况需要，这部分存款也可转换成股权。(完)

(编译 杜明霞; 审校 李春喜)
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