《欧洲政经焦点》塞浦路斯与国际金主达成救援协议，财长请辞

* 塞浦路斯结束与国际三方贷款人的救援谈判，援金料将于5月发放

* 财长请辞，称已完成任务

* 总统指示法官调查此次经济危机中是否存在政治与监管疏漏

路透尼科西亚4月2日 - 在塞浦路斯与国际金主达成100亿欧元的救援协议后，财长萨里斯(Michael Sarris)周二请辞。协议要求塞浦路斯削减银行业规模，并让储户承担损失。

萨里斯在与国际货币基金组织(IMF)和欧盟领导人的谈判中扮演主要角色。他称已经完成了任务。但在关于此次危机的一项调查中，他也可能受到追究。

在今天达成的协议中，塞浦路斯将获得100亿欧元贷款，利率约为2.5%，在10年宽限期过后在12年内偿还。这份协议还需要得到欧盟议会和欧元区财长的批准。

“这是个十分重要的进展，结束了长时间的不确定性，”塞浦路斯政府发言人Christos Stylianides说。萨里斯预期第一笔救援款项将于5月发放。