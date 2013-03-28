塞浦路斯周四恢复银行营业

塞浦路斯当局周三晚间向银行运送大批现金，为周四迎接蜂拥而至的储户提现做准备。塞浦路斯已开始严格控制现金的使用，以避免在签订苛刻的救助协议之后出现银行挤兑潮。该国央行表示，银行业者将在周四中午开门营业。在此之前的近两周中，塞浦路斯人只能通过自动提款机提取有限的现金。路透