塞浦路斯危机令欧元和亚洲股市受压

* 塞浦路斯否决救助条款，但仍有可能最后关头达成协议

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数触及年内低点后持稳

* 欧元兑日圆下跌

* 美联储会议结果引关注

* 日本市场因假期休市

路透悉尼3月20日 - 亚洲股市和欧元周三承压，因塞浦路斯的救助计划陷入混乱，但市场跌势有限，因投资者寄望仍有可能最后关头达成协议。

塞浦路斯议会周二以压倒多数票否决以对银行存款征税作为欧洲提供救助条件的提议，使得国际社会援助该国的努力陷入混乱。

但欧洲央行承诺会提供一定程度的流动性协助，令投资人略感宽慰，尽管此前欧洲央行曾扬言终止对塞浦路斯银行业者提供紧急贷款协助。

“现在相对平静，但是主要风险仍在，”香港加拿大皇家银行分析师Sue Trinh说。

“议会表决结果是否决，这显然不是理想情况，政府现在必须匆忙提出最后选项，现在仍不清楚局势会如何发展。”

塞浦路斯财长正在莫斯科寻求支持，外界臆测俄罗斯可能介入。此外，塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯周三将会晤政党领袖，寻求解决方法。

MSCI明晟亚太地区除日本以外股指.MIAPJ0000PUS持平，稍早时曾创下今年新低。该指数目前较今年高点已下跌约3%。

韩国股市.KS11下跌0.4%，澳洲股市下跌0.1%。香港股市恒生指数.HSI小涨0.8%；中国股市沪综指.SSEC上涨1.7%，周二跌至两个半月低点后持续反弹。

日本金融市场因假期休市。

亚洲股市涨跌互见，情况类似美股，美股标准普尔500指数.SPX连续第三天收跌，道琼工业指数.DJI扳回盘初跌幅后收平。

大宗商品市场亦较平稳，美国原油期货变动不大，报每桶92.35美元。期铜脱离七个月低点，现货金守在周二触及的三周高点附近。

**欧元承压**

塞浦路斯的相关不确定性，令欧元兑美元陷于四个月低点附近。欧元兑美元报1.2876美元，隔夜曾低见1.2844。

欧元兑日圆下跌0.2%,至122.35日圆，接近周一触及的两周低点121.45。

日圆多头将谨慎对待黑田东彦的讲话，他于周三就任日本央行总裁。黑田东彦料将很快实施更激进的货币政策来抗击通缩。这种预期最近已导致日圆兑欧元和美元跌至数年低位。

美元指数.DXY持平于82.971，但距离几天前触及的七个月高位83.166不远。

投资者也将关注美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三稍晚结束的政策会议结果。

分析师预计，美联储将维持每个月购买850亿美元的抵押贷款支持证券和公债不变，以此鼓励投资并促进经济复苏。

“整体而言，我们预计美联储将维持其在资产购买和未来指导方针上的立场。在新闻发布会上，我们预计美联储主席贝南克将继续淡化资产购买的成本，而强调此计划的益处，”巴克莱资本分析师在对客户的报告中写道。

“随着美联储转向基于失业率的指导方针，贝南克对整体劳动力市场状况的观点将得到解析。”(完)

(编译 王翔琼; 审校 许娜)

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