塞浦路斯与欧盟敲定100亿欧元救援协议

塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯周一向民众保证，他与欧盟达成的协议符合民众的最大利益，但他也宣布采取“十分短暂的”资本管制措施，以防出现银行挤兑。阿纳斯塔夏季斯并表示，达成的100亿欧元救援计划是“痛苦的”，但对于该国避免经济崩溃是必要的。路透