塞浦路斯对存款征税不会影响俄罗斯资本流动--俄官员

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透莫斯科3月18日 - 新闻通讯社Prime引述俄罗斯经济部副部长Andrei Klepach报导，塞浦路斯对银行存款征税的计划不会改变俄罗斯国内资本流动。
“我认为(这项征税计划)不会有重大影响……这会令风险提高，但不会令(资本)逃走，”Klepach说。
根据评级机构穆迪，截至2012年末，俄罗斯银行业有约120亿美元资金放在塞浦路斯的银行。基于俄罗斯央行的官方数据，这表明表存款比2011年增加约30亿美元。(完)
(编译 杜明霞；审校 田建华)
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