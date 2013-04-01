塞浦路斯纾困细节披露 大银行储户面临巨额损失

3月31日在塞浦路斯银行一家机场分理处外拍到的图片。 REUTERS/Yorgos Karahalis (CYPRUS - Tags: BUSINESS POLITICS)

路透尼科西亚3月30日 - 塞浦路斯央行周六证实，该国最大银行的大储户账户中，超过10万欧元部分的存款将会损失掉约60%。纾困条件愈加苛刻，将会动摇欧洲银行业，但可挽救塞浦路斯免于破产。

最初的消息称，塞浦路斯银行BOC.CY的大储户会蒙受30-40%的损失，这已经让欧洲银行业的投资者绷紧了神经。这是欧元区第一次让银行的储户为纾困做出牺牲。

但周六公布的官方规定证实路透一天前的报导，即大储户在被迫把超过10万欧元部分的存款转换为该行股票时，所得股票价值只有那些存款的37.5%。其余部分有可能不再返还。

纾困条件的收紧发出了一个明确信号，这场援助行动宣告塞浦路斯不可能再作为一个海外金融中心，该国经济可能加速下滑，失业将急剧上升。

银行业周四恢复营业时情况相对平静，此前该国开始实施欧元区成立以来的首次资本管制。

目前尚无迹象显示希腊、意大利和西班牙欧元区其它受困国家的储户因为这次援助行动中创下的先例而感到惊慌。

“塞浦路斯现在是，而且将来也是一个特例，”德国财长朔伊布勒对德国畅销日报德国画报表示。“欧洲的存款账户是安全的。”

塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯周五表示，100亿欧元(130亿美元)的纾困计划已使该国破产的风险得到了控制，亦防止其脱离欧元区。

但塞浦路斯民众对救援的代价感到愤怒。该国虽然没有出现希腊那种司空见惯的街头暴力活动，但学生和银行员工举行的和平抗议几乎每天都有。

根据周六公布法令的条款，塞浦路斯大众银行(Cyprus Popular Bank/亦称Laiki)CPBC.CY资产将转移至塞浦路斯银行。而在塞浦路斯银行，约有22.5%的超过10万欧元部分的存款将没有利息。其余40%将继续获得利息，但要等到塞浦路斯银行状况改善以后才能得到返还。

国家继续为不超过10万欧元的存款提供存款保险。

资本管制举措的实施令经济学家发出警告，有可能出现二等“塞浦路斯欧元”，因留在该国国内的欧元价值要低于可以在海外自由支付的欧元。

阿纳斯塔夏季斯称限制将会逐步取消。对此他没有给出时间表，但央行称将会每天对管制举措给予评估。(完)

(编译 郑茵 审校 李爽)

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