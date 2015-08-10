欧洲金融：ECB在塞浦路斯实施QE收效甚微，希腊或出现类似情况

至少目前为止，限制市场影响的主要因素为债市的所有权结构。评级机构将该市场划为“高度投机的”垃圾债级别。

很多塞浦路斯债券的持有者为高风险对冲基金和专门经营不良债务的投资者，他们通常希望快速进出市场。对于欧洲央行作为新买家进入该低流动性市场，这些投资者会心存感激并欣然出售所持债券，快速锁定获利。

在更为发达的市场，投资者坚守债券持仓的程度较高。

银行、养老基金和保险商出于监管原因需要持有债券。其他资金管理机构受企业委托投资于欧洲债券。欧洲央行从这些投资者手中购债的难度会更高，因此需要出高价，进而降低债券收益率。

“有些早期买家正在期待...欧洲央行进场，而且那将是他们退出市场的时候，”Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp表示。该公司持有塞浦路斯和希腊债券。

“希腊也会有这种现象--当市场恢复后，不良债务买家退出市场，但债券评级极低，而且...很难吸引下一波买家。”

不过塞浦路斯债券市场结构还意味着，欧洲央行购债举措晚些时候可能取得更大影响，在快钱中的快钱退出市场后，欧洲央行购债难度会加大。

“假定希腊问题不会变大--这也并非完全不可能--如果再过三个月，塞浦路斯债券和其他欧元区债券收益率的收敛程度没有上升，我会感到惊讶,”RBS分析师Michael Michaelides说。他建议买入希腊债券。(完)