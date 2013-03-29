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路透中文国际短讯 | 2013年 3月 29日 星期五 10:44 BJT

塞浦路斯为获援助付出太大代价--外长

塞浦路斯外长卡苏利季斯(Ioannis Kasoulides)在接受法媒采访时表示，塞浦路斯为获得欧洲救援牺牲太大，无异于对该国经济模式的“野蛮摧毁”。欧元区周一同意向塞浦路斯提供100亿欧元的救援资金。路透
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