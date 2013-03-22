塞浦路斯遭欧盟最后通牒 退出欧元区风险隐现

3月21日，在塞浦路斯首都尼科西亚Laiki银行的ATM旁，人们排着长长的队伍。 REUTERS/Andreas Manolis

* 欧洲央行称若周一前达不成救助协议，将切断对塞国银行的资金供给

* 总统和各党领袖就成立“团结基金”达成一致

* 财长正在与俄罗斯商谈银行和能源投资协议

路透尼科西亚3月21日 - 欧盟要求塞浦路斯在周一之前筹措为获得国际救助所需的数十亿欧元资金。若无法获得救助，该国金融体系将会崩溃，导致其退出欧元区。

塞浦路斯政府周四寻求实施资本管控的权力，准备万一在银行重新开业前仍达不成协议的情况下，阻止资本大量外流。这表明，塞浦路斯至少在做最坏的打算。

欧洲央行(ECB)当日稍早发出严厉警告，称将停止向塞浦路斯银行业者提供流动性，而一位欧盟官员也对路透明确表示，已对塞浦路斯破产并被逐出欧元区做好了准备，认为这么做可以减轻对欧洲整体经济的损害。

在欧洲央行发出最后通牒之际，塞浦路斯领导人仍在抓紧拟定“B计划”，筹措欧盟要求的58亿欧元资金，以换取欧盟和国际货币基金组织(IMF)提供100亿欧元(130亿美元)的援金。愤怒的塞浦路斯议员否决了对存款征税的提案，称欧盟支持的这项提议是“抢劫银行”。

欧元区官员周三召开电话会议时承认局势“一团糟”。塞浦路斯拒绝参加这场会议，显示出各方之间关系之紧张以及局势之混乱。

周四晚间进行了更多讨论之后，欧元区财长敦促塞浦路斯拿出一份新的提案。荷兰财长迪塞尔布洛姆称，新提案应符合“此前确定的主要要求”。

塞浦路斯议会当晚开会，该国政府提交议案寻求授权对银行进行资本控制。塞浦路斯自五年前加入欧元区以来从未使用过这种措施。

该国政府还提议成立“团结基金”，把各项国家资产捆绑在一起，包括未来的天然气收入，以此基金作为发行紧急公债的基础。摩根大通在一份报告中把这种做法比作“国家大甩卖”。

塞浦路斯议会议长欧米罗(Yiannakis Omirou)表示，该国领导人没有讨论一份修改后的银行存款征税提议。

**欧洲央行耐心渐失**

欧洲央行称，塞浦路斯政府需在周一前达协议，否则就将停止提供资金。欧洲央行一直向该国银行业提供流动性。

“此后，只有在达成了欧盟/IMF救助方案、确保相关银行偿付能力的情况下，才会考虑提供紧急流动性援助(Emergency Liquidity Assistance)，”欧洲央行表示。

在布鲁塞尔，一位欧盟高级官员对路透表示，如果如欧洲央行撤走资金支持，将令塞浦路斯的大型银行关门，失去其试图保护的大笔存款，并可能迫使该国放弃欧元。

这位欧盟官员称，“若金融行业崩溃，他们只能面临大幅贬值，在这种情况下，他们唯有发行自己的货币一条出路。”

银行机构整周停业，并可能要等到周二才会开门，但自动提款机仍可以取款。

在塞浦路斯第二大银行Cyprus Popular BankCPBC.CY将被关闭的传闻曝出后，数百名抗议者，其中许多是银行雇员在议会外面聚集。

抗议者高喊“放过这家银行”，有人与警察发生冲突，并一度冲破警戒线。塞浦路斯截至目前尚未出现邻国希腊那样的骚乱。希腊是欧元区债务危机的中心，影响塞浦路斯银行业的许多亏损均源自该国。

本周以前，欧盟和金融市场一直期望2月选出的新总统将为达成救援协议铺平道路。

虽然塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯上周末在布鲁塞尔达成了协议，但周二被议会一致否决。欧盟出资国，特别是德国，希望无保障的银行储户为削减银行债务做出贡献，但塞浦路斯担心其作为海外银行业天堂的名誉受损，计划将税负分摊到有国家保障的10万欧元以下的存款户。

塞浦路斯财长Michael Sarris在莫斯科表示，他正在与俄罗斯讨论对塞浦路斯银行和能源行业的投资，以缓解债务负担，并寻求俄罗斯延长一笔25亿欧元的贷款。

Sarris在与俄罗斯财政部长Anton Siluanov磋商的间隙对路透表示，“在我们寻求的任何支持方案中，银行都是我们的最终目标，因此，或者是直接支持银行业，或者把通过其他行业获得的支持转移到银行业。”

他并表示，塞浦路斯没有从俄罗斯借入更多资金的计划，这样会增加本国的债务负担。俄罗斯财政部周一称，塞浦路斯政府寻求一笔50亿欧元贷款。

**选择有限**

欧元集团主席迪塞尔布洛姆对欧洲议会表示，俄罗斯已经告知欧盟，除现有贷款外，不打算向塞浦路斯投入更多资金。

“任何其他选项，进一步地说，提供新贷款或向银行业投资，俄罗斯人告诉我们他们不愿意那么做，”他说，其并称这或许会有变化。

但迪塞尔布洛姆表示，俄罗斯即便提供新贷款也解决不了塞浦路斯的债务问题，调整后的向较大额银行存款账户征税方案仍然是一种可能。

“我不能确定这个方案已彻底流产，因为其他选择并不多，”他说。

欧盟官员相信，他们要求塞国筹集的58亿欧元中至少有一部分应该来自该国银行中的680亿欧元存款，其中380亿是超过10万欧元的大额存款账户，持有人主要是俄罗斯人及其他外国人。

在其他选项中，国有化半公共企业的养老基金或将筹到20-30亿欧元。发行与将来天然气收入相关联的债券也有问题，因为数年以后才能实现开采天然气。(完)

(编译 王兴亚; 审校 张涛)

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