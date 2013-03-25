塞浦路斯与欧盟和IMF达成银行业救助草案（更新版）

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路透布鲁塞尔3月25日 - 欧盟官员周一早晨表示，塞浦路斯、欧盟与国际货币基金组织(IMF)就一项新计划达成协议，以解决该国银行业问题并为救助该国提供资金。

该提案将包括创建一家“优良资产银行”和一家“不良资产银行”，该提案将被提交给欧元区财长进行讨论。

这意味着塞浦路斯第二大银行Popular Bank of Cyprus(亦称Laiki)将被关闭。

Laiki银行低于10万欧元的存款账户将被转移到塞浦路斯最大银行Bank of Cyprus。10万欧元以上的存款将被冻结并用于解决债务问题，按照欧盟法律这些存款不受保障。但还不清楚这些存款的减计程度。

官员表示，塞浦路斯的银行中低于10万欧元的账户将不会有任何课税。

财长们料将仔细研究该协议，但一位官员称他认为该协议的框架不会有任何大的变动。

这项计划或许意味着，存在Laiki银行的无保险存款将蒙受巨大损失。自从去年减计所持希腊公债价值后，这家银行的处境已经非常困难。

存款金额超过10万欧元的塞浦路斯账户总计约达350亿欧元，但其中有多少属于Laiki银行尚不清楚。

若能在Laiki找出足够的资金来偿还债务并重组塞浦路斯银行业，Bank of Cyprus的无保储户就可能毫发无伤，不过这点尚不确定。

Laiki银行已得到90亿欧元紧急流动性支持(ELA)，根据救助计划，所有这些资金都将被转移到Bank of Cyprus。

Bank of Cyprus已得到欧洲央行价值10亿欧元的ELA。接过Laiki的债务后，Bank of Cyprus将有100亿欧元未到期ELA，消息人士称这接近欧洲央行的可接受极限。(完)

(编译 石冠兰/程琳; 审校 张涛/戴素萍)

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