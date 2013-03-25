塞浦路斯与欧盟和IMF达成银行业救助草案（更新版）

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
(新增更多引语和细节)
路透布鲁塞尔3月25日 - 欧盟官员周一早晨表示，塞浦路斯、欧盟与国际货币基金组织(IMF)就一项新计划达成协议，以解决该国银行业问题并为救助该国提供资金。
该提案将包括创建一家“优良资产银行”和一家“不良资产银行”，该提案将被提交给欧元区财长进行讨论。
这意味着塞浦路斯第二大银行Popular Bank of Cyprus(亦称Laiki)将被关闭。
Laiki银行低于10万欧元的存款账户将被转移到塞浦路斯最大银行Bank of Cyprus。10万欧元以上的存款将被冻结并用于解决债务问题，按照欧盟法律这些存款不受保障。但还不清楚这些存款的减计程度。
官员表示，塞浦路斯的银行中低于10万欧元的账户将不会有任何课税。
财长们料将仔细研究该协议，但一位官员称他认为该协议的框架不会有任何大的变动。
这项计划或许意味着，存在Laiki银行的无保险存款将蒙受巨大损失。自从去年减计所持希腊公债价值后，这家银行的处境已经非常困难。
存款金额超过10万欧元的塞浦路斯账户总计约达350亿欧元，但其中有多少属于Laiki银行尚不清楚。
若能在Laiki找出足够的资金来偿还债务并重组塞浦路斯银行业，Bank of Cyprus的无保储户就可能毫发无伤，不过这点尚不确定。
Laiki银行已得到90亿欧元紧急流动性支持(ELA)，根据救助计划，所有这些资金都将被转移到Bank of Cyprus。
Bank of Cyprus已得到欧洲央行价值10亿欧元的ELA。接过Laiki的债务后，Bank of Cyprus将有100亿欧元未到期ELA，消息人士称这接近欧洲央行的可接受极限。(完)
(编译 石冠兰/程琳; 审校 张涛/戴素萍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透纽约4月7日 - 美元周五升至三周高位，此前一位具影响力的美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员表示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。