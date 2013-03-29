塞浦路斯为获援助付出太大代价--外长

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透巴黎3月28日 - 塞浦路斯外长卡苏利季斯（Ioannis Kasoulides）对法国《回声报》表示，塞浦路斯为获得欧洲救援牺牲太大。
卡苏利季斯在接受《回声报》采访时表示：“欧洲假装帮助我们，但我们付出的代价太大：无异于是对我们经济模式的野蛮摧毁。”
在经历了艰难的谈判后，欧元区周一同意向塞浦路斯提供100亿欧元的救援资金。这是首次把救援成本转嫁至银行储户，此举料将把这个岛国推入更深的经济深渊，令该国的银行业萎缩，并损失数千个工作岗位。
在歇业近两周后，塞浦路斯的各家银行周四恢复营业，并为防止银行挤兑实施了严格的交易管控。
根据救援协议条款，塞浦路斯第二大银行大众银行(Cyprus Popular) CPBC.CY将关闭，其严重损失将由大储户承担，其中多数为俄罗斯人。
当被问及达成救援协议为何如此艰难时，卡苏利季斯表示：“我们准备不充分，加上欧洲人又不团结。”
他还指责欧洲央行，称如果大众银行濒临破产，那么早就应该停止对其借贷。
倘若达不成救援协议，塞浦路斯将面临银行业某种程度的崩溃，并可能成为首个脱离欧元区的国家。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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