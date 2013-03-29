塞浦路斯为获援助付出太大代价--外长

路透巴黎3月28日 - 塞浦路斯外长卡苏利季斯（Ioannis Kasoulides）对法国《回声报》表示，塞浦路斯为获得欧洲救援牺牲太大。

卡苏利季斯在接受《回声报》采访时表示：“欧洲假装帮助我们，但我们付出的代价太大：无异于是对我们经济模式的野蛮摧毁。”

在经历了艰难的谈判后，欧元区周一同意向塞浦路斯提供100亿欧元的救援资金。这是首次把救援成本转嫁至银行储户，此举料将把这个岛国推入更深的经济深渊，令该国的银行业萎缩，并损失数千个工作岗位。

在歇业近两周后，塞浦路斯的各家银行周四恢复营业，并为防止银行挤兑实施了严格的交易管控。

根据救援协议条款，塞浦路斯第二大银行大众银行(Cyprus Popular) CPBC.CY将关闭，其严重损失将由大储户承担，其中多数为俄罗斯人。

当被问及达成救援协议为何如此艰难时，卡苏利季斯表示：“我们准备不充分，加上欧洲人又不团结。”

他还指责欧洲央行，称如果大众银行濒临破产，那么早就应该停止对其借贷。

倘若达不成救援协议，塞浦路斯将面临银行业某种程度的崩溃，并可能成为首个脱离欧元区的国家。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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