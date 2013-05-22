塞浦路斯游泳场所清洁度欧洲第一

欧洲环境署周二发布的欧盟游泳报告称，塞浦路斯游泳场所清洁度排名欧洲第一，困境中的塞浦路斯或能籍此吸引游客。2012年比利时、英国和荷兰的不达标游泳场所比例最高，部分原因是大雨将污水冲入这些水域。塞浦路斯和卢森堡所有游泳场所的水质都达到优良。路透