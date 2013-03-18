塞浦路斯考虑对小额存款设立免税门槛--消息

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透尼科西亚3月18日 - 一名政府消息人士周一称，塞浦路斯正考虑对较小储户的银行存款引入免税门槛，以此争取赢得议会支持。周末时塞浦路斯宣布对银行存款征税，来换取欧盟援助。
“设立免税门槛，是为尝试减轻较小储户的负担，”该名要求匿名的消息人士告诉路透。他表示，免税门槛水平仍在讨论当中。
根据周五与欧元区财长达成的协议条款，塞浦路斯当局要对金额低于10万欧元的银行存款征收6.7%的税，对超过10万欧元的存款征收9.9%的税。
消息人士称，这两个条件可能保持不变，但补充道，等到最终版法案向国会提交之时，情况可能有所不同。(完)
(编译 艾茂林/王翔琼; 审校 沈以文)
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