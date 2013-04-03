塞浦路斯与国际金主达成救援协议 财长请辞

* 塞浦路斯结束与国际三方贷款人的救援谈判，援金料将于5月发放

* 财长请辞，称已完成任务

* 总统指示法官调查此次经济危机中是否存在政治与监管疏漏

路透尼科西亚4月2日 - 在塞浦路斯与国际金主达成100亿欧元的救援协议后，财长萨里斯(Michael Sarris)周二请辞。协议要求塞浦路斯削减银行业规模，并让储户承担损失。

萨里斯在与国际货币基金组织(IMF)和欧盟领导人的谈判中扮演主要角色。他称已经完成了任务。但在关于此次危机的一项调查中，他也可能受到追究。

在今天达成的协议中，塞浦路斯将获得100亿欧元贷款，利率约为2.5%，在10年宽限期过后在12年内偿还。这份协议还需要得到欧盟议会和欧元区财长的批准。

“这是个十分重要的进展，结束了长时间的不确定性，”塞浦路斯政府发言人Christos Stylianides说。萨里斯预期第一笔救援款项将于5月发放。

Stylianides说，与去年11月跟金主达成的草案协议相比，周二达成的协议给当局更大空间，将实现基本财政盈余的时间从2016年推迟到2018年。

与此同时，塞浦路斯金融中心的地位在短短两周时间内崩溃。当局被迫关闭一家银行，并迫使另一家银行的较大储户承受沉重损失，以换取金援。

各银行在歇业了两周之后上周恢复营业，塞浦路斯政府实行了货币管制，以防出现挤兑现象。此举在欧元区开创了先例。

结果，塞浦路斯并未出现挤兑。

**调查可能的监管疏漏**

刚上台一个多月的保守派总统阿纳斯塔夏季斯周二任命法官来对该国经济危机中可能存在的政治监管失误，以及银行业在其中扮演的角色进行调查。

萨里斯表示，他已经完成了与金主达成协议的主要任务。上个月塞浦路斯派萨里斯去莫斯科请求援助，但空手而归。

但他也表示，他辞职的举动是合适的，因为他担任过大众银行(Cyprus Popular Bank)董事长，也会受到审查。大众银行是塞浦路斯第二大银行，根据救助协议，这家银行将被拆分。

阿纳斯塔夏季斯周二任命三位已退休的最高法院法官负责此项调查，称无人可在调查中享有豁免。最初的调查将围绕他曾经掌管的律师事务所以及他的家庭关系展开。

萨里斯的职位将由劳工部长乔治亚季斯(Harris Georgiades)接替。

塞浦路斯稍早宣布了一项部分放松货币管制的命令，无需央行审批的金融交易额上限被调高，但其它限制大多仍保持不变。

萨里斯在辞职前表示，其余资本管制举措何时取消仍不清楚。“我们将设法尽早放宽限制，但还是要以确保(银行体系的)稳定为优先，”他说。

根据此前的纾困安排，塞浦路斯银行(Bank of Cyprus)大储户超过10万欧元部分的存款为无保险存款，其中37.5%转换为银行股票。如果情况恶化，另有约22.5%的无保存款也有可能转为股票。

根据周二早间达成的协议，剩余40%实际上也处于冻结状态的无保存款中，有10%获得解冻。(完)

(编译 梁睿雪/郑茵 审校 张涛/程琳)

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