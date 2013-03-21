塞浦路斯财长称寻求俄罗斯贷款展期 并投资银行和能源业

路透莫斯科3月21日 - 塞浦路斯财长Michael Sarrsi周四表示，该国正与俄罗斯洽谈银行及能源资源投资以降低其债务负担，同时寻求俄罗斯将当前贷款展期。

“在任何我们能够取得的援助中，银行是最终的目标，因此若不是直接援助银行业者，就是我们会把其他领域取得的援助导引至银行业，因为调整银行资本是我们最大的挑战，”Sarris向路透表示。

塞浦路斯需要获得58亿欧元资金来避免向银行存款征税，以换取救援。

Sarris称，塞浦路斯在寻求俄罗斯将其目前25亿欧元的贷款期限延长五年，将利率从4.5%下调至2.5%。他称，塞浦路斯不想从俄罗斯借入更多资金。

“没有阻碍，只有些需要做的事情。可以理解的，如果进行援助，就要与一系列经济活动关联，”Sarris称。

这是Sarris与俄罗斯官员商谈的第二天，塞浦路斯国会在周二否决向银行存款征税的提案。该国银行仍然关门以防挤兑。(完)

(编译 王丽鑫; 审校 田建华)

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