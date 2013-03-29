塞浦路斯外长称银行业管制将持续一个月左右

* 银行在停业约两周后重新开门营业

* 储户在各家银行平静排队

路透尼科西亚3月28日 - 塞浦路斯周四承认资本管制时间将长于预期。在政府被迫接受严苛的欧盟救援方案后，该国银行业首次重新开门营业。

塞浦路斯民众平静地排队，等着提取金额受到限制的现金，没有出现挤兑迹象。

在政府磋商救助协议期间，各家银行关闭了近两周时间。塞浦路斯得到100亿欧元(130亿美元)国际救援，这是欧元区首次让银行储户承担损失。

塞浦路斯外长Ioannis Kasoulides表示，获得救援后采取的银行资金管制措施将在一个月左右时间内逐渐撤出。

“一些限制将会逐步取消，根据央行的估计，可能会在大约一个月内完全取消，”他对记者表示。

政府最初称，这些管制将持续一周时间，不过要根据评估的结果。经济学家认为，只要经济还处在危机之中，这些限制就很难取消。

银行员工周四一早上班，运钞车送来大批现金，首都各家银行网点有十几个或更多人排队等候，有穿制服的安保人员在执勤。

银行在当地时间中午(1000GMT)开门，下午6点关门，但没有出现明显的挤兑现象。

许多资金已经通过电子方式流出。塞浦路斯央行公布的数据显示，欧元区其他国家储户在2月就已从该国提走了18%的存款，当时对银行账户征税的传闻愈演愈烈。塞浦路斯民间部门的银行存款总额在上月下降了2.2%至464亿欧元，和1月的降幅差不多。

德国一家报纸报导称，为帮助塞浦路斯银行业撑过这场危机，欧洲央行在前一天晚上从法兰克福空运了50亿欧元(64亿美元)现金。

政府表示已经任命成立一个专门委员会调查银行业崩溃问题，研究次级债券持有人的要求。

“该委员会将拥有广泛的权力，”塞浦路斯总统的副秘书Constantinos Petrides说。“其将调查刑事、民事和政治方面的责任。”

资本管制令张贴在银行分支机构的窗口，工作人员并向客户分发复印件。尼科西亚的紧张情绪有所缓解，但一些人还是担心后面会发生什么。

**“成熟与责任心”**

60岁的Kostas Nikolaou是一名养老金领取者，他表示，过去两周来的不确定性“就像一场缓慢的死亡”。

“他们怎么能告诉你不可以支取自己在银行的钱？这是我们的钱，我们有权支配。”

排队等候的人当中有许多老人，他们说自己因为没有银行卡，现金已经用尽。

塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯赞扬塞浦路斯人民在面对这场危机时表现出来的“成熟和责任心”。

一位官员称，总统已减薪25%，内阁部长也将减薪20%。

股票交易所表示周四仍然关闭。

在国际市场方面，德国10年期公债收益率跌至8月以来最低，因担心塞浦路斯危机扩散至其它景况不佳的欧元区成员国。德债收益率下跌2个基点至1.256%。交易员称，如果塞浦路斯出现任何存款挤兑迹象，其它国家的储户就有可能感到惊慌。

塞浦路斯财政部的规定每日现金支取金额不得超过300欧元，并禁止支票兑现。

该国中央银行将会检视所有5,000欧元以上的商业交易，并对20万欧元规模以上的交易逐个严加审查。另外，从塞浦路斯出境时每人只能携带1,000欧元。

塞浦路斯的人口仅有86万人，银行中却有高达大约680亿欧元的存款。该国吸收了许多来自海外的存款，特别是俄罗斯。不过，当对邻国希腊的投资出了问题后，这个离岸资金安全港也摇摇欲坠。

欧盟和国际货币基金组织(IMF)认为，除非塞浦路斯强制储户承担损失，否则该国不能得到救助。

**““塞浦路斯欧元”**

塞浦路斯困境让脆弱的欧元区再度陷入紧张状态。斯洛文尼亚两年期公债收益率周四大涨至约7%，表明投资者预期违约风险较高，尽管该国政府表示无需救助。

分析师们警告称，塞国实施的资本管制将造成“塞浦路斯欧元”现象，即被困在该国的欧元价值要低于境外可自由流动的欧元。

穆迪表示维持爱尔兰和葡萄牙负面展望不变，称塞浦路斯救助行动是额外风险。这反映出对危机扩散的担忧。(完)

(编译 洪曦 审校 张涛)

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