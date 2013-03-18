版本:
中国
国际财经 | 2013年 3月 19日 星期二 07:35 BJT

塞浦路斯对存款征税不是德国的主意--德财长

路透柏林3月18日 - 德国财政部长朔伊布勒周一反驳外界对于塞浦路斯救援可能打击小储户的批评，称这种解决方式不是德国的主意，若有调整他持开放态度。

“对于10万欧元以下的存款征税不是德国政府创造的，”朔伊布勒对记者称。“如果有人拿出其他解决方案，我们没有问题。”

不过朔伊布勒也表示，不削减该国银行业规模，就无法解决塞浦路斯的金融问题。(完)

(编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐