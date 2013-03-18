塞浦路斯对存款征税不是德国的主意--德财长

美元接近持平 因美联储杜德利讲话和美国数据令涨幅消逝
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透柏林3月18日 - 德国财政部长朔伊布勒周一反驳外界对于塞浦路斯救援可能打击小储户的批评，称这种解决方式不是德国的主意，若有调整他持开放态度。
“对于10万欧元以下的存款征税不是德国政府创造的，”朔伊布勒对记者称。“如果有人拿出其他解决方案，我们没有问题。”
不过朔伊布勒也表示，不削减该国银行业规模，就无法解决塞浦路斯的金融问题。(完)
(编译 王丽鑫; 审校 孙茉莉)
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