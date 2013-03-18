塞浦路斯对存款征税不是德国的主意--德财长

金价上涨 受政治不确定性推动录得一年来最佳季度表现

路透纽约/伦敦3月31日 - 金价周五上涨，本季升约8.4%，为一年来的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。