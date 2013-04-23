塞浦路斯财长：并未优先考虑出售黄金储备来换取国际救助

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
路透尼科西亚4月23日 - 塞浦路斯财长Harris Georgiades接受路透专访时表示，本月达成国际救助协议后，塞浦路斯并未将出售黄金储备视为优先考虑方案，当前正在评估可以满足协议的所有方案。
Georgiades也表示，他预计货币管控将在“数日或数周内”松绑。
塞浦路斯为获取救助而同意出售价值4亿欧元的黄金储备，本月稍早在欧洲市场造成惊扰。
塞浦路斯售金数量不大，但这创下欧元区国家央行被迫出售部分储备的先例，推动金价创下30年来最大跌幅。投资人担心还有一些经济规模更大、也处于挣扎的欧元区国家，最后也可能得走上塞浦路斯的路子。
不过尽管Georgiades表示出售黄金是该国对国际贷款方的几项承诺之一，但他也表示，那并非优先议题。
“我们将尽一切努力，满足所有的财政目标。我确信我们将能顺利凑到金额，这仍是我们的责任，以避免还需做出新的调整计划，”Georgiades在周一晚间的专访中告诉路透。
他一再拒绝对任何处置黄金的时间做出推测，表示在总数230亿欧元的纾困协议中，出售黄金“甚至不是最重要的，或最重大的议题。”
“这是在讨论之列，但是并不是我们现正着手处理的事，”他说。
当被问及如果塞浦路斯从其他地方筹措到所需资金，是否会重新考虑出售黄金时，Georgiades称：
“只要我们能够满足所作承诺中的资金环节，我认为就应该探索一切可能性。”
**国会态度强硬**
塞浦路斯上月关闭了国内第二大银行，并冻结了储户在另一家银行未投保的存款以为资本重整提供资金。两家银行均因为对希腊的风险敞口而严重受挫。
塞浦路斯需自行筹得230亿救助金中的多数，国际贷款人仅提供100亿欧元。未来几天，塞浦路斯国会需通过救助计划。
“我认为国会将认识到目前并没有其他替代方案，”Georgiades称。他还表示像增加企业税、削减开支和增税等多数救助条款，实际上已经由议员在议事程序中一致通过。
塞浦路斯在3月底祭出资本管制，担心银行体系的资金外逃。
如今塞浦路斯设下每日现金提领上限300欧元，以及海外最多只能携带2,000欧元的规定；同时除非企业经过央行审查，否则海外汇款不得超过20,000欧元。
企业抱怨这些限制令人难受；俄罗斯则警告除非其在塞国的利益有所保障，才会重新调整对塞国的贷款。
“我有信心未来几天或几周将不需要这些必要的暂时举措，”Georgiades表示。
在被问及这些举措在两个月或六个月后会不会放松，Georgiades表示，“绝对用不到六个月。我很乐观，可以更早一点。”(完)
(编译 田建华/张若琪/洪曦/戴素萍 审校 蔡美珍/李春喜)
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