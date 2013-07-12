版本:
中国
债券 | 2013年 7月 13日 星期六 04:03 BJT

标题新闻：塞浦路斯总统称希望该国不再需要为了满足国际救助计划条款而卖出黄金储备

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐