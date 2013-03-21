塞浦路斯阴霾有所放晴 黄金上涨动能降温

路透新加坡3月21日 - 黄金周四持稳，围绕塞浦路斯救助方案的忧虑减退，令黄金近期的涨幅受到抑制。不过美国联邦储备委员会(美联储/FED)承诺将继续执行宽松货币政策提供了支撑。

塞浦路斯周三将银行停业时间延长至下周，并考虑将养老基金国有化，以期避免金融崩溃。之前塞浦路斯否决了欧盟的救助条款，并向俄罗斯求援。

一些分析师称，金融市场面临的第一波冲击已经过去，因塞浦路斯经济规模较小，估计对全球产生的影响不大，对金市的支撑可能不会持久。

“以塞浦路斯的经济规模和牵连的财务而言，并不是很大的事件，”瑞银财富管理分析师Dominic Schnider表示。

“所以到头来对黄金的疑问就是，我们是否处于高通胀。如果你认为通胀上升的速度会快过利率的升速，那么情况就仍不错，从现在起12个月金价应能回到每盎司1,800美元，”Schnider称。

不过他审慎表示，金价还面临美元走扬的阻力。今年以来美元兑一篮子货币上升近4%，相对而言，金价则跌了4%。

0724GMT，现货金微升0.1%至1,608.06美元，但低于本周稍早受避险买盘推动而升至的三周高点1,615.16美元。

美国期金变动不大，报1,607.30美元。

路透市场分析师王涛称，从波浪理论和费波纳奇预测分析等技术面观察，现货金仍瞄准每盎司1,626美元的目标。

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1608.06 2.17 +0.14 -3.97

现货银 28.88 0.12 +0.42 -4.62

现货铂金 1580.50 6.00 +0.38 2.96

现货钯金 758.47 1.47 +0.19 9.61

COMEX期金 1607.30 -0.20 -0.01 -4.09 12388

COMEX期银 28.86 0.04 +0.15 -4.53 2930

汇率

欧元/美元 1.2935

美元/日圆 95.80

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

(编译 洪曦/张若琪 审校 王丽鑫/李婷仪)

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