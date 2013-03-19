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国际财经 | 2013年 3月 19日 星期二 18:17 BJT

塞浦路斯政府提出草案 2万欧元以下免征存款课税

路透尼科西亚3月19日 - 塞浦路斯政府周二向议会提出一项草案，备受争议的银行存款税将不对2万欧元(25,920美元)以下存款开征。

根据路透所看到的草案内容，银行存款税将不对2万欧元以下的存款课征，2万至10万欧元的存款税率则为6.75%，高于10万欧元的存款的税率则维持在9.9%。(完)

(编译 张明钧; 审校 高琦)

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