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时事要闻 | 2016年 3月 29日 星期二 15:35 BJT

塞浦路斯外交部官员称埃及客机劫持者尚未提出任何要求

路透巴黎3月29日 - 一名塞浦路斯外交部官员周二表示，埃及航空国内线班机的劫持者尚未提出任何要求。

“目前为止我们取得的讯息是，这是一名劫持者所为。此人尚未提出任何要求，”外交部常任秘书Alexandros Zenon向法国电视台iTele表示，并称劫持者已透露，他愿意释放一些人质。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张明钧)

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