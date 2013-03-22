路透调查：分析师称，塞浦路斯对银行存款征税提议给欧元区其他国家带来风险

路透伦敦3月21日 - 路透对分析师调查显示，对塞浦路斯银行存款征税的提议将对欧元区其他体质脆弱国家的金融稳定性构成威胁。

周一以来访问的22位分析师和债券策略师中有20位表示，对存款征税可能破坏受欧债危机威胁的其他国家银行体系。

理论上来讲，欧元区10万欧元以下的存款有保障，但分析师警告称，征税提议有可能一夜之间就破坏这一规定。

“风险在于...银行客户不再信任欧盟所有成员国的个人存款保障，”德国LBBW银行的债券研究部主管Gernot Griebling表示。

“倘若爆出又一家银行存在偿付能力问题的谣传，可能会导致银行挤兑发生。”

主持欧元区财长会议的荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，要救助塞浦路斯，就一定涉及到对储户征税。

受访分析师还表示，征税将创下危险的先例，那么对欧盟现有监管体系可以不经协商就进行既定调整。

“这一决定更改了债权人的特权，这样说来就是彻底颠覆了游戏规则，”Natixis固定收益策略师Rene Defossez表示。

西班牙周四标债成功，至少说明投资者迄今为止还不太担心塞浦路斯金融动荡将蔓延至其他欧元区国家。

调查中有两位受访者称，对存款征税不会对其他欧元区国家带来风险。“那样的话，欧央行会准备采取一切必要举措。我们预计危机的影响不会扩大，”DZ Bank分析师Claus Rominger称。(完)