塞浦路斯将部分放宽金融交易管制--央行消息人士

路透尼科西亚4月2日 - 一位央行消息人士表示，塞浦路斯周二料将宣布，部分放松货币管制，将不需要央行批准的金融交易上限从5,000欧元上调至25,000欧元。

塞浦路斯当局经与国际贷款方磋商还决定，对塞浦路斯银行BOC.CY大额储户冻结40%的存款解冻10%。

根据救助方案，对该行存款超过100,000欧元的账户，将37.5%转换成该行股权，而且还有22.5%用作缓冲，若情况需要，这部分存款也可转换成股权。(完)

(编译 杜明霞; 审校 李春喜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。