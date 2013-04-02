塞浦路斯将部分放宽金融交易管制--央行消息人士

瑞萨电子渴望并购 可能发股筹集所需资金--CEO吴文精
路透东京4月10日 - 日本汽车芯片生产商瑞萨电子社长兼CEO吴文精周一称，在行业并购大潮中，该公司急于进行更多收购，而且将来可能需要配发股票来筹集收购资金。
路透尼科西亚4月2日 - 一位央行消息人士表示，塞浦路斯周二料将宣布，部分放松货币管制，将不需要央行批准的金融交易上限从5,000欧元上调至25,000欧元。
塞浦路斯当局经与国际贷款方磋商还决定，对塞浦路斯银行BOC.CY大额储户冻结40%的存款解冻10%。
根据救助方案，对该行存款超过100,000欧元的账户，将37.5%转换成该行股权，而且还有22.5%用作缓冲，若情况需要，这部分存款也可转换成股权。(完)
(编译 杜明霞; 审校 李春喜)
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