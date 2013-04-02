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货币新闻 | 2013年 4月 2日 星期二 20:34 BJT

欧洲政经：塞浦路斯财长称递交辞呈

路透尼科西亚4月2日 - 塞浦路斯财长Michael Sarris周二称递交辞呈，此前该国与国际贷款机构完成援助协议谈判,被迫以银行储户的巨额损失来换取援助贷款。

(编译 艾茂林; 审校 田建华)
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