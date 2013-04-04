塞浦路斯近期面临非常不利的经济前景--前财长萨里斯

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透尼科西亚4月3日 - 塞浦路斯前财长萨里斯称，近期内该国应该要有经济长期处于困境的准备。此前塞浦路斯与国际贷款人达成的救助协议迫使该国放弃国内大部分银行业。
已于周二辞职的萨里斯在接受专访时表示，塞浦路斯是犯了错误，但是也受到了国际贷款人和欧盟其他成员国的不公平对待。
“很显然...错误已经铸成，银行信贷和政府支出增长过快。但是(塞浦路斯)何须落得这般地步。”
“我认为，这本来可以不用这种对塞浦路斯经济造成巨大冲击的方式来修正，”他说。
萨里斯表示，签订救助协议非常关键，因为它消除了“长期以来的不确定性，而这种不确定性正在扼杀经济”。
但他也称，“未来几个月的经济前景的确非常不好。”
“我认为目前的限制性条件将抵消信心恢复的影响；而信心恢复原本可以促进对复苏至关重要的消费和投资支出。因此我们未来或将经历长时间的困难时期。”(完)
(编译 徐文焰；审校 戴素萍)
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