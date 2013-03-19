塞浦路斯议会将否决存款税议案 恐面临债务违约及银行倒闭

* 国会将在1600GMT表决

* 政府发言人称，不太可能会通过存款税提案

* 各部会首长正试图缓解小储户所受冲击

* 国会内部歧见对表决结果构成威胁

路透尼科西亚3月19日 - 塞浦路斯国会料将于周二的投票中否决银行存款差别课税提案，使这蕞尔岛国更加临近债务违约及银行崩解。

塞浦路斯周末宣布将打破惯例对银行存款课税，以作为换取100亿欧元(130亿美元)欧盟纾困的条件，这导致欧洲金融市场周一乱成一片。

原先的提案是对10万欧元以下存款户课征6.75%的税，超过10万欧元的存款户则课征9.9%的税，而塞浦路斯和欧元区官员一直在想办法缓解小储户所受冲击。

但通过该议案的可能性不大。塞浦路斯议会共有56个席位，没有政党占据多数席位。众议院料将于1600GMT举行会议。

“看起来议案不会通过，”塞浦路斯政府发言人Christos Stylianides对国家电台表示。

周二的投票已被推迟了两次，最初计划于周日进行。有三个政党已明确表态不会支持征税，但另一个属于执政联盟中的政党称，按照目前的情况，也不会支持。

塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯周一在与德国总理梅克尔的电话会谈中要求欧盟提供更多援助，周二可能进行第二次通话。Stylianides表示，阿纳斯塔夏季斯还可能与俄罗斯总统普京交谈。

此项税负不仅会使塞浦路斯人受创，还会影响到在该国有商业利益的数以千计的欧洲人和俄罗斯人。普京周一将此举形容为“不公平、不专业且危险的”。

塞浦路斯财长Michael Sarris定于周三在莫斯科举行会议。

塞浦路斯民众周末已将提款机的现金提空，银行周二和周三将继续关闭以避免挤兑。数以百计的抗议者周一在议会大厦外聚集，鸣笛并高举旗帜说“我们不是你的荷兰猪！”

“若他们投票赞同征税，他们将面临人们的暴怒，”Markos Economou称，“银行和政客应该为混乱买单，而不是人民。”Economou是一位47岁的物理教师，有两个孩子。

**征税只是一次性措施?**

为了克服政府内部不同派别的分歧，部长们周一试图将更多税收向超过10万欧元的存款账户倾斜，来减轻小储户的痛苦。

官员告诉路透，欧元区财长们赞成对金额超过10万欧元的存款帐户征收15.6%的税，以协助塞浦路斯金融业的重整，同时让帐户金融低于这个门槛的存款户逃过一劫。

还不清楚塞浦路斯最后将就哪种征税版本进行表决。政府坚称塞浦路斯别无选择，只能接受存款征税以换取纾困，否则只好等着破产。

尽管欧盟曾强调该措施只是一次性的，且塞浦路斯仅占欧洲经济产出的0.2%，但外界益发担心会引发欧洲其他较大国家储户提现。

“如果你是塞浦路斯的小储户，你会告诉自己，与其把钱放在银行，还不如把钱取出来藏在地毯下好，”一不愿具名的法国银行业高层说。

“而如果你是希腊人、西班牙人或是意大利人，那么你可能会告诉自己，下一个恐怕就轮到你了。”(完)

(编译 张明钧/田建华/丁琦/张若琪 审校 隋芬)

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