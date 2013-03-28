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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 17:49 BJT

欧洲金融：塞浦路斯大众银行董事会递交辞呈

路透雅典3月28日 - 塞浦路斯大众银行 周四在向雅典证交所递交的文件中称，银行由11位成员组成的董事会已递交辞呈。

塞浦路斯的银行将于周四稍晚开业，营业将受资本管制措施限制，以防出现挤兑潮。(完)

(编译 艾茂林; 审校 李婷仪)
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