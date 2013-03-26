塞浦路斯救援再添欧元区长期存续能力质疑

* 市场与官方均相信溢出风险将有限

* 不过塞浦路斯救援案给债券和存款损失留下不良先例

* 欧洲南北部国家对撙节与强化一体化的歧异可能恶化

全球经济主编魏伦(Alan/Wheatley)

路透伦敦3月26日 - 塞浦路斯救援协议化解了欧元区解体的最新威胁，但代价是为欧元区长期存续能力提出了新的问题。

塞浦路斯前两大银行储户超过10万欧元部分的存款遭冻结，目前为止其他欧元区银行的储户似乎仍平静看待。也许他们认为，一个银行业规模过大、依赖俄罗斯财阀的遥远小岛所发生的事件，与他们没什么关系。

意大利和西班牙公债收益率(殖利率)周一基本持稳，反映市场相信欧洲央行(ECB)的救市承诺将会防止塞浦路斯事件影响扩散。欧洲央行承诺，在必要时买入发生困难的欧元区成员国公债，即直接货币交易计划(OMT)。

“这肯定顺了北部欧洲债权国的心意，他们长久以来认为扩散效应的担忧遭到过度渲染，在推出OMT计划后尤其如此，”主权风险顾问公司Spiro Sovereign Strategy的专家Nicholas Spiro称。

“暂时没有扩散：无论对错，市场仍然相信这项债券购买计划的可信度和效果。”

虽说意大利或西班牙银行资金大量外流的情况不太可能发生，但Spiro表示，国际货币基金组织(IMF)、欧盟(EU)执委会和欧洲央行最初同意向塞国存保存款征税，已经开了一个危险的先例。欧盟的规定是10万欧元以下的存款部分有保障。

欧洲央行官员和德国银行业人士分别在私下和公开表示，相信塞浦路斯救助计划的反作用力将会得到控制。

“塞国的银行业规模过大，而且不具备可持续的经营模式。塞浦路斯应被视作是特殊案例，因此不能与欧洲其他国家相比。”德国银行业组织协会BdB主席Andreas Schmitz称。

不过咨询机构G+ Economics首席经济学家Lena Komileva表示，周一凌晨达成的协议条件释放出一个不祥讯号：存在塞浦路斯一家银行的一欧元，并不等同于在其他欧元区银行里的一欧元。

Komileva说，对于欧元区银行业联盟的未来，或应该说没有未来，这是一个具有系统重要性的协议。

**债券买家需当心**

这项纾困案也证明，在处理欧元区银行倒闭时，对银行债券持有人的态度愈来愈严苛。

据官方表示，塞浦路斯大众银行(Popular Bank of Cyprus, Laiki)CPBC.CY的优先债权人将血本无归，塞浦路斯(Bank of Cyprus)的优先债权人也将必须承受损失。

因此，在塞浦路斯之后，倘若再度发生变故，欧元区其他脆弱银行的储户和债券投资者的反应有多大，已成为欧元区债务危机最新的“已知不确定”因素。

希腊债务危机曾引发向意大利和西班牙等国蔓延的忧虑，并导致存款流向德国及其他硬通货性质的北欧国家银行。

结果就是整个欧元区货币和银行业市场支离破碎，塞浦路斯救助计划只会拖长并可能加剧这种情况。

例如，尽管欧洲央行购债计划令人宽慰，但在1月，低于100万欧元的一年期企业新贷款利率在德国是2.8%，在葡萄牙则是6.7%。

欧洲央行宣称会优先修复货币政策传导机制，以让其宽松信贷的政策立场能够被传输至欧元区所有17个成员国，而非仅仅部分国家。

目前为止，该政策一直在发挥作用，因自从欧洲央行总裁德拉吉去年夏季承诺将竭尽全力拯救欧元以来，欧元区北部和南部国家之间的资金失衡状态逐渐缓解。德拉吉当时的承诺引领了直接货币交易(OMT)计划的出台。

目前的危险是，由于塞浦路斯局势的溢出效应，这种进程或将停滞，从而令银行贷款利率维持在高位，进而加深南欧的经济衰退。

在塞浦路斯救助协议达成之前，葡萄牙经济学家和经纪商上周在里斯本讲话时，表达了对于欧元区决策者正在拿储户信心做赌注的失望之情，尽管塞浦路斯的情况特殊。

“欧盟应意识到二线国家正面临的风险。那些负责作出类似塞浦路斯决定的决策者们应该深入思考下可能的后果，”BPI银行的首席分析师Paula Carvalho说。

**经济增长、撙节及团结一致**

在里斯本券商Dif工作的高级销售交易员Joao de Deus表示，不能保证塞浦路斯危机是最后一个。

一些观察家认为，塞浦路斯救助方案令二线国家有一种感觉，即德国领导的“北方联盟”决心向南欧的风纪和撙节施压，即便有可能会令经济衰退的恶性循环继续存在、财政目标无法实现、及削减预算进一步遏制经济成长。

因此，真正的蔓延风险在于，塞浦路斯形势恶化会激发对三方贷款机构要求的自省换救援政策的反抗。

除希腊以外，南欧对高失业率和削减养老金的抗议迄今还算平静。但在那些在许多人看来得不到德国认同的地方，怨恨情绪在升温。(完)

(编译/审校 王丽鑫/洪曦/侯向明/李爽/蔡美珍/丁琦)

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