塞浦路斯救援协议不应作为范例--欧盟集团前主席

贸易商称北美油价跳升可能抑制流往亚洲的套利交易
路透新加坡4月10日 - 加拿大合成油供应减少后，北美重质油价格周五跳升。贸易商周一指出，近来大量美国中重质含硫原油流往亚洲的情况，未来几个月可能放缓。
路透柏林3月27日 - 欧元集团前主席、卢森堡总理兼财长贾克周三称，塞浦路斯救援协议不能作为救援欧元区其他受困国家的范例，与现任欧元集团主席意见相左。
荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆周一对路透和金融时报称，未来受困银行可能要动用储户的无保险存款，而非欧盟纳税人的钱。
随后他又有所缓和，但他的讲话已经冲击欧洲股市和欧元，而且令人对建立银行业联盟的计划产生怀疑。银行联盟意在通过切断主权与银行间的联系，来结束欧元区债务危机。
“当他们尝试解决塞浦路斯问题的方法被当作是未来救援的范例时，我感到不解。”贾克对德国ZDF频道的一个节目称。
“这不是范例。我们不应该让人觉得，以后在欧洲的存款可能不安全。我们不应该让人认为，投资者不应当把钱放在欧洲。”
“这对欧洲整个金融中心不利，”他称。
卢森堡银行业规模相当于该国经济的逾20倍，约有140家银行和保险商分部。金融业帮助该国成为地区内以人均国内生产总值(GDP)衡量最富有的国家。(完)
(编译 王丽鑫； 审校 程琳)
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