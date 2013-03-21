塞浦路斯及俄罗斯讨论银行及天然气合作

* 塞浦路斯财长在莫斯科进行协商

* 俄罗斯和塞浦路斯讨论在银行及天然气领域的合作

路透莫斯科3月21日 - 塞浦路斯财长Michael Sarris表示，该国与俄罗斯就银行和能源部门的合作以及一笔贷款正在进行协商，解决塞浦路斯债务危机的协议应该也会符合俄国利益。

“目前有很多团队正在着手解决大量问题。银行和天然气是我们有机会与俄罗斯展开一些合作并得到一些帮助的地方，”Sarris周四在莫斯科对记者表示。

他补充道，“我们已经明确地请求帮助，但某些方面对俄罗斯而言也具有经济意义。”

Sarris与俄罗斯官员展开第二天的磋商，此前塞浦路斯议会周二否决以对银行存款征税来获取欧盟100亿欧元救助的提议。

塞国银行业整周歇业，政府可能已经准备提供资产担保以获得50亿欧元俄罗斯贷款，从而避免对存款户课税，而该国银行存款户中有许多是俄国客户。

Sarris还要求俄罗斯将一笔现有的25亿欧元贷款期限延长并降低利率。

俄罗斯财长Anton Siluanov表示，在莫斯科的谈判将继续进行。

分析师和消息人士曾暗示，俄罗斯对外经济银行(VEB)可能参与援助方案。目前无法立即取得VEB的评论。

“这笔贷款的一部分有可能随时间进展转换为塞浦路斯资产的权益，比如私有化的国有资产以及碳排放权等，”莫斯科经济分析师Jacob Nell称。

“在处理与俄罗斯有关的白俄罗斯和乌克兰类似协议时，有此先例，”Nell称，其是指他们将积欠俄罗斯油气巨擘Gazprom (GAZP.MM)的债务转换为资产的协议。(完)

(编译 张明钧/张若琪 审校 许娜/侯向明)

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