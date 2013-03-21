俄罗斯金融：塞浦路斯事件后，俄或重新思考外汇储备中欧元占比--总理

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
“这是一大笔钱，但对我们以及对其他任何国家来说，可预见性都非常重要，而该(向银行储蓄征税的)提议不仅不可预知，也证明有一定的不足，”梅德韦杰夫表示。
塞浦路斯议会否决为获取欧盟100亿欧元援助所必需的银行存款课税提案，并将银行停业时间延长至下周以避免金融混乱。
“如果塞浦路斯可以这么做，那么西班牙、意大利或者其他有财政问题的国家为什么不能？他们明天将开始让那里的存款充公了。这是开始考虑(外汇储备中欧元占比)的一个原因，”他补充说。
梅德韦杰夫周三还表示，欧盟的做法就像“公牛闯进了瓷器店”，并将欧盟的提议比作前苏联时期将私人财产充公的做法。欧盟的提议将迫使俄罗斯储户对救助塞浦路斯银行业做出贡献。(完)
(编译 张若琪/杜明霞；审校 田建华)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。