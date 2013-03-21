俄罗斯金融：塞浦路斯事件后，俄或重新思考外汇储备中欧元占比--总理

“这是一大笔钱，但对我们以及对其他任何国家来说，可预见性都非常重要，而该(向银行储蓄征税的)提议不仅不可预知，也证明有一定的不足，”梅德韦杰夫表示。

塞浦路斯议会否决为获取欧盟100亿欧元援助所必需的银行存款课税提案，并将银行停业时间延长至下周以避免金融混乱。

“如果塞浦路斯可以这么做，那么西班牙、意大利或者其他有财政问题的国家为什么不能？他们明天将开始让那里的存款充公了。这是开始考虑(外汇储备中欧元占比)的一个原因，”他补充说。

梅德韦杰夫周三还表示，欧盟的做法就像“公牛闯进了瓷器店”，并将欧盟的提议比作前苏联时期将私人财产充公的做法。欧盟的提议将迫使俄罗斯储户对救助塞浦路斯银行业做出贡献。(完)