塞浦路斯寻求最后解决办法 以求避免金融崩溃

路透尼科西亚3月24日 - 塞浦路斯总统阿纳斯塔夏季斯周日飞往布鲁塞尔，为避免金融崩溃寻找最后解决办法，欧盟的纾困计划以及该国能否继续留在欧元区都悬而未决。

周一是避免塞浦路斯银行业体系陷入崩溃的最后期限，而为寻求欧盟和国际货币基金组织(IMF)援助而进行的谈判在周六晚间未能取得成果。

“协商正处在非常敏感微妙的阶段，”塞浦路斯政府发表声明称。

“形势非常困难，时间非常紧迫，”政府称，阿纳斯塔夏季斯将在上午到达布鲁塞尔并继续谈判。预计他将会晤欧盟、欧洲央行和IMF首脑。

欧元区17国财长将在周日1700GMT开会。

官员表示，由于急于获得援助资金，塞浦路斯已作出让步，同意对超过10万欧元的银行账户征收一次性税收，态度较五天前发生了全然转变。

塞浦路斯一位高官表示，政府已同意对该国最大银行Bank of CyprusBOC.CY金额达到10万欧元的账户征收20%的税收，对其它银行同等规模账户征税4%。

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)称正在取得进展，但警告还将面临困难。

“不幸的是，近日的一系列事件导致不再有任何最佳解决方案，”他在一份声明中称。“今天，只剩下了艰难的选项。”

在周二的戏剧性投票中，塞浦路斯议会拒绝了对大小储户征税的提案，而该国财长Sarris在莫斯科争取俄罗斯援助的努力最终仍然失败。

在被俄方拒绝后，Sarris表示，对存款征税一事重新提上议事日程。

周五，议员们在夜间会议上投票，讨论将养老金国有化并将破产银行分为好银行和坏银行，这一措施可能会用于塞浦路斯第二大银行--塞浦路斯大众银行CPBC.CY。

塞国媒体报导暗示，会谈卡在IMF要求Bank of Cyprus吸收大众银行的好资产，并承担其欠央行的90亿欧元债务。

报导称塞浦路斯政府表示反对。

一位高层塞浦路斯官员告诉路透，该国动用养老金的计划已经被搁置，因德国表示会反对，称相比于对存款征税，此举将给普通塞浦路斯人带来更大的痛苦。

多数议员是否会支持修改后的征税计划还远未确定，政府是否有可能尝试绕过议会也不得而知。(完)

(编译 郑茵 审校 石冠兰)

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