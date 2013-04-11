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国际财经 | 2013年 4月 11日 星期四 09:31 BJT

塞浦路斯将出售价值约4亿欧元黄金

路透4月10日 - 欧盟执委会准备的一份塞浦路斯融资需求评估报告显示，塞浦路斯已同意出售超额黄金储备，以筹资约4亿欧元来满足部分抒困需求。

路透获得的这份评估草案还显示，塞浦路斯将通过清算塞浦路斯大众银行、由次级债权人承担损失以及塞浦路斯银行无担保存款的存款换股票计划，筹资106亿美元。

塞浦路斯还将通过提高公司所得税率和资本利得税率在三年时间里进一步筹集6亿欧元。

报告还称，塞浦路斯2013年第二季到2016年第一季共有230亿欧元融资需求，欧元区抒困基金将提供90亿欧元，国际货币基金组织(IMF)提供10亿欧元，塞浦路斯自行筹集130亿欧元。(完)

(编译 程琳; 审校 白云)

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