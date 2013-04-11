塞浦路斯将出售价值约4亿欧元黄金

美元兑日圆触及近五个月低位 因地缘政治风险

“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”