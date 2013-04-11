塞浦路斯将出售价值约4亿欧元黄金

美元兑日圆触及近五个月低位 因地缘政治风险
“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
路透4月10日 - 欧盟执委会准备的一份塞浦路斯融资需求评估报告显示，塞浦路斯已同意出售超额黄金储备，以筹资约4亿欧元来满足部分抒困需求。
路透获得的这份评估草案还显示，塞浦路斯将通过清算塞浦路斯大众银行、由次级债权人承担损失以及塞浦路斯银行无担保存款的存款换股票计划，筹资106亿美元。
塞浦路斯还将通过提高公司所得税率和资本利得税率在三年时间里进一步筹集6亿欧元。
报告还称，塞浦路斯2013年第二季到2016年第一季共有230亿欧元融资需求，欧元区抒困基金将提供90亿欧元，国际货币基金组织(IMF)提供10亿欧元，塞浦路斯自行筹集130亿欧元。(完)
(编译 程琳; 审校 白云)
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“这显示出市场对地缘政治状况很担心，”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler说，“在没有重大的经济数据公布的情况下，市场焦点最终放在地缘政治消息上。”
路透纽约/伦敦4月11日 - 金价周二跳升近2%，至五个月新高，因朝鲜和中东局势以及即将举行的法国大选令政治和安全忧虑不断加重，投资人寻求避险。
美国交易时段早盘油价下跌，后转升，此前《华尔街日报》报导称，沙特称将在5月OPEC会议上提议将1月开始实施的减产协议延长六个月。OPEC成员国之前曾表示，只要非OPEC产油国也参加，他们倾向将减产协议延长。