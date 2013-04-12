塞浦路斯证实出售黄金储备为选项之一 并放宽部分资本管制

路透尼科西亚4月11日 - 塞浦路斯周四表示，在为获得国际援助而承诺的出资计划中，出售黄金储备确实是考虑选项之一，但这件事最终还要由塞浦路斯央行来负责。该国即将获得100亿欧元(130亿美元)的金援。

这个地中海岛国同时还部分放宽了上个月为防出现银行挤兑而实施的资本管制，希望以此促进企业活动。

欧盟执委会准备的一份塞浦路斯融资需求评估报告显示，塞浦路斯已同意出售部分黄金储备，以筹资约4亿欧元来满足部分纾困资金需求。

一名央行发言人表示，出售黄金储备需要得到央行委员会批准，但目前此事尚未被提到委员会的日程上。

塞浦路斯所实施的资本管制措施在欧元区成立以来还是第一次，可能会让维系欧元区的纽带遭受考验。政府官员表示，这些限制将逐步取消。

财政部周四公布法令，允许银行进行至多30万欧元的国内转账操作，企业无需事先审查的境外支付限额也从5,000欧元上调至2万欧元。

该国旅客出境携款最高限额也由此前的1,000欧元调高至2,000欧元。但每天取现不超过300欧元等其它限制则继续执行。(完)

(编译 梁睿雪; 审校 郑茵)

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