标普将塞浦路斯长期外币评级从CCC+降至CCC

路透纽约3月21日 - 在塞浦路斯挣扎于银行业危机之际，标准普尔周四将该国主权长期外币信用评级从已属于垃圾级的CCC+进一步调降至CCC。

标准普尔在声明中称，“我们相信，由于缺乏其他可靠的资本和财政融资来源，发生无序信用事件的风险正在上升。”

“我们预计在未来几天，塞浦路斯、欧元集团或其他相关方可能会达成替代协议，”标普表示。之后其警告称，存在资本外逃重燃的风险，可能需要实施资本管制。

穆迪目前给塞浦路斯的评级和展望分别为Caa3和负面。惠誉给该国的评级和展望分别为B和负面。目前标普对塞浦路斯的评级展望亦为负面。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 徐文焰)

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