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国际财经 | 2013年 3月 19日 星期二 16:38 BJT

塞浦路斯股票交易所周二和周三暂停交易

路透3月19日 - 塞浦路斯股票交易所表示，周二和周三暂停交易；同时银行仍然关闭。塞浦路斯拟对银行存款征税，以此交换国际援助。

交易所称，此举是为了确保交易所的正常运作以及为了保护投资者。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 沈以文)

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