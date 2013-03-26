专访：塞浦路斯援助方案成欧元区银行危机处理范例--欧元集团主席

路透布鲁塞尔3月25日 - 欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，塞浦路斯救助方案将成为今后处理欧元区银行业危机的范例，其他国家将必须重组自己的银行业。

援助塞浦路斯的方法标志着欧元区政策发生巨大转变。此前三年危机中的诸多救援行动，实际上都是把拯救问题银行和高负债政府的担子压到了欧元区纳税人肩上。

“我认为我们昨晚所做的事情降低了风险，”迪塞尔布洛姆周一在援助协议达成数小时后对路透与金融时报称。

他说道：“如果一家银行存在风险，我们首先要问的应该是‘你们银行打算怎么做？你们能做些什么来重组资本？’如果这家银行做不了，我们将与股东和债券投资者沟通，我们将要求他们参与银行资本重组，必要的话无保险储户也得参与进来。”

迪塞尔布洛姆表示，必须结束三年来由政府和纳税人承担救援成本并提供支持的状况。最近金融市场表现冷静，意味着现在就是做出改变的时候。不过他也承认，有些人担心此举可能再度激起市场的不安情绪。

“如果我们想要一个健康强健的金融行业，唯一的办法就是说‘喂，那是你们自找的风险，必须自己处理，如果你们对付不了，当初就不该这么做，’”他表示。

“结果可能是银行完蛋了，我认为既然我们已经离开危机的核心地带，就应该采取这种方法。”

欧洲股市.FTEU3在起初因为塞浦路斯协议而上涨后，又被迪塞尔布洛姆的言论打压至平盘下方，避险的德债期货上扬。

当被问到新方法对那些拥有高杠杆银行业的欧元区国家意味着什么，以及对其它银行业存在问题的国家意味着什么，迪塞尔布洛姆答道他们必须缩减银行规模。

“这意味着趁还没陷入麻烦赶紧解决。增强银行体质，巩固资产负债表，而且要意识到如果一家银行陷入困境，不能再自然而然的以为我们会来解决他们的问题。我们会推开他们。这是我们需要有的第一个反应。推开他们。他们需要自己解决。”(完)

(编译 程琳; 审校 李爽/徐文焰)

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