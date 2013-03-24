塞浦路斯忧虑降温拖累金价走低

* 希腊与塞浦路斯达成的银行收购协议缓解市场不安，美国股市上扬

* 现货金技术阻力位在1,620美元

* 周末来临前，投资者密切关注塞浦路斯与欧盟救助磋商的进展

路透纽约3月22日 - 金价周五走低，因投资者在前日触及一个月高位后锁定获利，且在希腊与塞浦路斯达成银行收购协议后，对欧元区债务危机升级的忧虑缓解，避险买盘枯竭。

本周，金价上扬1%，为两个月来最大周度涨幅，本周多数时间，投资者买入黄金避险，因担忧塞浦路斯能否获得欧盟救助。

银价回落1.5%，抹去上一日的涨幅。

美国股市上扬进一步打压金价，之前，塞浦路斯与希腊达成一致，希腊的银行将收购塞浦路斯银行在希腊的分支，结束了这些业务的不确定性。

1907 GMT，现货金跌0.4%，报每盎司1,607.31美元。

美国4月期金收跌7.70美元，报每盎司1,606.10美元，根据汤森路透初步数据，成交量较250日均值低约20%。

欧盟要求塞浦路斯在周一前筹集58亿欧元的资金，以换取100亿欧元的救助。如果无法获得救助，该国银行业可能崩溃，且可能被迫退出欧元区。

惠誉警告称，英国可能丧失其AAA评等，因政府债务高企，且成长疲弱，这也令金价承压。

现货银跌1.5%，报每盎司28.69美元。

分析师称，如果无法就塞浦路斯救助达成协议，金价可能再度升穿1,620美元的阻力位，金价自2月底以来从未触及过该水平。升穿该水平，将点燃对黄金交易的乐观情绪。

周四，全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一日减少0.9吨，至1,221.26吨，为2011年7月以来最低。该基金将出现连续第12周流出。

现货铂金攀升0.2%，报每盎司1,580.24美元。现货钯金上涨0.6%，至每盎司758.22美元。

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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 1606.10 -7.70 -0.5 1602.60 1615.30 120,167

COMEX白银期货 28.698 -0.514 -1.8 28.505 29.170 36,540

COMEX铂金期货 1581.70 1.60 0.1 1568.00 1586.70 10,723

COMEX钯金期货 761.55 4.70 0.6 751.00 762.40 2,365

现货金 1607.31 -6.78 -0.4 1604.25 1615.85

现货银 28.690 -0.440 -1.5 28.570 29.170

现货铂金 1580.24 2.87 0.2 1572.00 1583.50

现货钯金 758.22 4.72 0.6 753.02 758.75(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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