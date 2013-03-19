塞浦路斯议会否决存款征税提案 救助努力陷入混乱

* 议会以36-0票否决提案，另有19张弃权票

* 欧盟称除非储户分担成本，否则将不会发放救助款

* 塞浦路斯财长亲赴莫斯科求助

* 塞浦路斯和俄罗斯两国总统通过电话进行交谈

路透尼科西亚3月20日 - 塞浦路斯议会周二以压倒多数票否决以对银行存款征税作为欧洲提供救助条件的提议，使得国际社会援助该国的努力陷入混乱。

塞浦路斯议会的投票结果对欧元区来说是个令人震惊的挫折，让欧元区一时间无所适从。过去三年中，为确保获得欧盟救助，希腊、葡萄牙、爱尔兰、西班牙和意大利的议会都接受了不受欢迎的撙节措施。

议会外有数百名抗议者与防暴警察对峙，并高喊“他们正在吸我们的血”的口号。塞浦路斯执政党投下弃权票，而其他36名议员则一致投下反对票。这样的投票结果将这个地中海岛国推向金融崩溃的边缘。

欧盟国家在投票前曾表示，除非包括小储户在内的塞浦路斯存款人分担救助成本，否则将不会发放100亿欧元(130亿美元)援助贷款。欧洲央行也威胁将停止对该国受困银行发放紧急贷款援助。塞浦路斯的银行受到邻国希腊金融危机的严重打击。

示威者并不示弱，“这对塞浦路斯来说是一项重大决定，”人群中一位65岁的退休人士Andreas Miltiadou表示。“人民的声音得到了倾听。”

荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，对这样的投票结果“深表遗憾”，但若满足救助条件，仍将提供救助。“现在主动权在塞浦路斯手中，”他说。

欧元区出资大国德国表示，塞浦路斯不能怪罪任何一方，只能怪自己。德国今年将迎来选举，对于救助区内伙伴国的高昂代价愈发感到不满。

**塞浦路斯负债太高**

“塞浦路斯要求得到援助，”德国财长朔伊布勒对ZDF电视台表示。“而要获得救助，我们需要塞浦路斯有一个可靠的计划使其能够回到金融市场。从这个角度看，塞浦路斯负债太高。”

新当选总统Nicos Anastasiades将于周三0700GMT与各党派领导人会面以寻找出路。

财长Michael Sarris周二前往莫斯科求援，有臆测认为俄罗斯可能增加援助，因俄罗斯在塞浦路斯的银行有大量存款。塞浦路斯政府表示，投票后Anastasiades与俄罗斯总统普京的通话“富有成果且具有建设性”。

欧洲方面周末要求塞浦路斯打破此前欧盟的惯例、对银行账户征税的做法激怒了塞浦路斯民众，他们将自动提款机里的现金一提而空。这也令金融市场不安。

此外，Anastasiades还拒绝接受向存款超10万欧元的储户征收超过10%的税，这意味着小额账户也要被征税。但此前储户们以为小额账户能够得到国家的保护。

谈判中另一重要议题是非欧盟个人及企业在塞浦路斯银行存放的高额存款，主要指的是俄罗斯。塞浦路斯已经成为俄罗斯的一个重要离岸金融服务提供国。

财长Sarris以手机短信的形式否认了路透关于他已经辞职的报道。该报道曾惊动市场，当时塞国立法者正准备投票。

**强烈抵制**

塞浦路斯对征税一事的强烈抵制令欧元区各国财长感到意外，他们周一敦促塞浦路斯不要向存款低于10万欧元账户征税，并上调大账户税负。大额账户通常通是不受国家存款保险计划保护的。

欧盟和国际货币基金组织(IMF)要求塞浦路斯从银行储户处筹集58亿欧元资金，才能确保获得拯救金融行业所需的救援。

一份修改后的草案在原来对10万欧元以下存款征税6.75%的基础上，免除了2万欧元以下存款的征税，这样就产生了一些差额。但这并不足以促使议员们接受这一征税计划。

“没有降落伞就不能从10,000米高空跳下来。而这就是他们对我们的要求，”绿党的George Perdikis表示。

法国财长莫斯可维西称，欧元区不能再给塞浦路斯借钱，因为该国的债务对于其110万人民来说将失控。

“债务超过100亿欧元，这是难以持续的，”莫斯可维西在巴黎对记者表示。

国际市场迄今反应不大，但这种形势可能发生变化。

“在极短期来看，这是更加理性观察人士的一场小胜利。坦率地说，他们早认为此举令人气愤。但这也使潘多拉盒子大开，”渣打银行资深外汇策略师Mike Moran在谈及让银行储户作出贡献的计划时表示。

尽管布鲁塞尔强调，这是针对塞浦路斯的一次性举措，但外界愈发担心此举可能促使其他较大欧洲国家储户取回存款。塞浦路斯经济产出仅占欧洲产出的0.2%。

欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，无需对欧元区其他16个国家强制征税。

德意志银行执行者Anshu Jain在法兰克福表示：“我们认为短期内形势蔓延的风险有限。这不太可能成为其他欧盟国家的范本。”

一些塞浦路斯人希望他们可以像以前一样再次获得俄罗斯的援助。许多俄罗斯人把钱存在塞浦路斯，并在那里经商。

俄罗斯当局否认该国可能提供更多资金，可能为了换取塞浦路斯尚未开发的海上天然气储备中的股权。该储备提升了塞浦路斯的战略重要性。

自苏联解体以来，俄罗斯资金流入塞浦路斯并产生影响，一些欧盟官员因此私下抱怨，称塞浦路斯2004年加入欧盟后，时而为莫斯科扮演“特洛伊木马”的角色。

塞浦路斯的银行周三继续关闭，以防出现银行挤兑。塞浦路斯股市周三也将休市。(完)

(编译 王洋/李爽/梁睿雪; 审校 白云/张荻/李春喜)

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