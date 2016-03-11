专访：浙商银行赴港IPO未受影响 未来并有回归A股计划--董事长

国海证券称大股东广西投资集团拟增持公司至多2%股份
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透北京3月11日（作者 李贺/张舒） - 全国人大代表、浙商银行董事长沈仁康周五表示，浙商银行的赴港上市计划完全没受到资本跨境流动管理的影响，该行已经事先就资金流动等工作进行了提前安排。未来其还有回归A股上市的计划。
浙商银行董事长沈仁康在两会间隙接受路透专访时表示，浙商银行每股价格不会低于每股净资产，投资人更多看重长远的发展。
“从我们和投资者接触来看，凡是现在要投我们的，不是财务投资者，都是看好我们长期发展；所以他们不大在乎短期波动。”他指出。
此前，据汤森路透旗下IFR此前报道，这家浙江省的全国性股份制商业银行将赴港上市，但有媒体称因外汇管制而推迟IPO预路演，但之后外管局对此已予以否认。
有外资券商人士表示，此前多家中国国内银行赴港上市路演当中，境外投资人并非十分积极。沈仁康表示，国内银行到H股上市，基石投资者大量来自国内，这个是一个既成事实；但这并不是资金流出，银行上市以后，投资的资金是回到国内来的。
据汤森路透旗下IFR此前报道，中国浙商银行拟在香港首次公开发售（IPO），集资高至20亿美元，规模较原来计划的为大。浙商银行已开始向投资者进行推介，假如基金界的反应理想，可能在下周三（16日）开始接受认购。联席保荐人为中信里昂、中金、高盛以及农银国际。
根据浙江省政府官方网站发布的“浙江省金融产业发展规划的通知”，计划到2020年浙商银行资产规模达到2万亿元人民币。资产规模的扩大需要充足的资本补充。
对此，沈仁康表示，尽管香港H股估值比较A股低，但是再融资的功能灵活，资本市场的综合功能比国内有优势；同时，在香港上市，也可以使公司治理更加完善，更加国际化；未来还要回归A股，会有计划推进。
浙商银行是唯一一家总部设在浙江省的全国性股份制商业银行，以截至2014年底总资产计在全国12家全国性股份制商业银行中位列第11位，业务主要位于浙江、江苏与上海等华东地区。
**债转股需要管理能力**
一些外资投资机构认为，中资商业银行的资产质量压力非常大，并产生各种对银行资产质量压力的猜测。沈仁康认为，中国的银行处理不良的拨备是比较高的，应对能力较强；而且这些年银行一直在加大力度处置不良资产，比如浙江2011年开始就出现这些问题，通过五年处理已经分解消化了大量不良资产；因此中国银行业不良贷款实际状况还是总体可控的。
对于市场热议的商业银行通过债转股处置不良资产方式，他认为，资产管理公司是做不良资产处置的专业机构，但是银行要大量债转股，可能需要更高的管理能力；债转股可以为企业脱困提供一个路径，但并不是只有这个方式是有效的。
“不同银行会有不同选择，对不同企业也会采取不同策略；债转股可以给企业一个缓冲，让企业通过债务负担减轻可以喘一口气，但根本还是要提升企业竞争力。”他指出。
周四，两位消息人士透露，中国将于近期出台相关文件，允许商业银行在不良资产处置领域实施债转股，以支持实体经济，此文件并由国务院特批以突破商业银行法规限制。
其实目前的商业银行不良资产处置有很多新途径。沈仁康表示，现在银行希望不良资产处理加快，但要经过必要的法律途径，快不起来，所以不良资产证券化是银行希望加快探索的；此外，各省呼吁成立的省资产管理公司也是解决本地不良资产的有效途径，由于本地的资产管理公司更了解当地的情况，比较容易形成共识。
沈仁康谈到中国商业银行资产质量压力形成的一个积极现象。他表示，企业在发展中也会慢慢解决一些问题，有的企业基本面还是好的，遇到暂时的困难，浙商银行还要支持；现在越老越多的银行也认识到这个问题，不去简单抽贷，而是综合考虑各种因素；在这个共识下，可以更好解决银行资产质量的压力。
中国银监会发布数据显示，去年四季度商业银行不良贷款率和余额双升。四季度末不良贷款率1.67%，较上季末上升0.08个百分点。不良贷款余额12,744亿元人民币，较上季末增加881亿元。（完）
(审校 林高丽)
路透上海1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四公告称，公司第一大股东广西投资集团积极支持国海证券与相关事涉机构友好沟通协商，早日解决问题；同时基于对国海证券未来发展的信心，拟在二级市场上增持公司至多2%股份。
路透上海1月19日 - 中国上海市国有资产监管管理委员会等周三发布“地方国有控股混合所有制企业员工持股首批试点工作实施方案”，方案提出，上海市将遴选5-10家企业开展首批试点；试点企业需满足主业应处充分竞争行业、非公有资本股东持股不低于10%等条件。
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。