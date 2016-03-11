专访：浙商银行赴港IPO未受影响 未来并有回归A股计划--董事长

路透北京3月11日（作者 李贺/张舒） - 全国人大代表、浙商银行董事长沈仁康周五表示，浙商银行的赴港上市计划完全没受到资本跨境流动管理的影响，该行已经事先就资金流动等工作进行了提前安排。未来其还有回归A股上市的计划。

浙商银行董事长沈仁康在两会间隙接受路透专访时表示，浙商银行每股价格不会低于每股净资产，投资人更多看重长远的发展。

“从我们和投资者接触来看，凡是现在要投我们的，不是财务投资者，都是看好我们长期发展；所以他们不大在乎短期波动。”他指出。

此前，据汤森路透旗下IFR此前报道，这家浙江省的全国性股份制商业银行将赴港上市，但有媒体称因外汇管制而推迟IPO预路演，但之后外管局对此已予以否认。

有外资券商人士表示，此前多家中国国内银行赴港上市路演当中，境外投资人并非十分积极。沈仁康表示，国内银行到H股上市，基石投资者大量来自国内，这个是一个既成事实；但这并不是资金流出，银行上市以后，投资的资金是回到国内来的。

据汤森路透旗下IFR此前报道，中国浙商银行拟在香港首次公开发售（IPO），集资高至20亿美元，规模较原来计划的为大。浙商银行已开始向投资者进行推介，假如基金界的反应理想，可能在下周三（16日）开始接受认购。联席保荐人为中信里昂、中金、高盛以及农银国际。

根据浙江省政府官方网站发布的“浙江省金融产业发展规划的通知”，计划到2020年浙商银行资产规模达到2万亿元人民币。资产规模的扩大需要充足的资本补充。

对此，沈仁康表示，尽管香港H股估值比较A股低，但是再融资的功能灵活，资本市场的综合功能比国内有优势；同时，在香港上市，也可以使公司治理更加完善，更加国际化；未来还要回归A股，会有计划推进。

浙商银行是唯一一家总部设在浙江省的全国性股份制商业银行，以截至2014年底总资产计在全国12家全国性股份制商业银行中位列第11位，业务主要位于浙江、江苏与上海等华东地区。

**债转股需要管理能力**

一些外资投资机构认为，中资商业银行的资产质量压力非常大，并产生各种对银行资产质量压力的猜测。沈仁康认为，中国的银行处理不良的拨备是比较高的，应对能力较强；而且这些年银行一直在加大力度处置不良资产，比如浙江2011年开始就出现这些问题，通过五年处理已经分解消化了大量不良资产；因此中国银行业不良贷款实际状况还是总体可控的。

对于市场热议的商业银行通过债转股处置不良资产方式，他认为，资产管理公司是做不良资产处置的专业机构，但是银行要大量债转股，可能需要更高的管理能力；债转股可以为企业脱困提供一个路径，但并不是只有这个方式是有效的。

“不同银行会有不同选择，对不同企业也会采取不同策略；债转股可以给企业一个缓冲，让企业通过债务负担减轻可以喘一口气，但根本还是要提升企业竞争力。”他指出。

周四，两位消息人士透露，中国将于近期出台相关文件，允许商业银行在不良资产处置领域实施债转股，以支持实体经济，此文件并由国务院特批以突破商业银行法规限制。

其实目前的商业银行不良资产处置有很多新途径。沈仁康表示，现在银行希望不良资产处理加快，但要经过必要的法律途径，快不起来，所以不良资产证券化是银行希望加快探索的；此外，各省呼吁成立的省资产管理公司也是解决本地不良资产的有效途径，由于本地的资产管理公司更了解当地的情况，比较容易形成共识。

沈仁康谈到中国商业银行资产质量压力形成的一个积极现象。他表示，企业在发展中也会慢慢解决一些问题，有的企业基本面还是好的，遇到暂时的困难，浙商银行还要支持；现在越老越多的银行也认识到这个问题，不去简单抽贷，而是综合考虑各种因素；在这个共识下，可以更好解决银行资产质量的压力。

中国银监会发布数据显示，去年四季度商业银行不良贷款率和余额双升。四季度末不良贷款率1.67%，较上季末上升0.08个百分点。不良贷款余额12,744亿元人民币，较上季末增加881亿元。（完）