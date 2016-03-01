浙商银行董事长称IPO正按计划推进 并无推迟一说

路透香港3月1日 - 针对有媒体称，于去年底在港交所递交上市申请的中国浙商银行推迟了原定于2月29日举行的投资人预路演，因有潜在的基石投资者通知承销商指资金跨境遇阻，浙商银行董事长沈仁康周二表示，上述报导不实，该行上市进程正按计划顺利推进，并无推迟之说。

他在参加2016中美央行高端对话会议间隙对路透独家回应称，“我们本来计划的路演时间就不是29号，并没有推迟（IPO）， ”他并表示，浙商银行会发公告，但具体路演时间不方便透露。

国家外汇管理局周一微博亦澄清，个别媒体报导因外汇管制导致浙商银行推迟香港IPO预路演一事不实。

外管局并称，目前，境外证券投资的主要渠道包括QDII(合格境内机构投资者)和“沪港通”两种，外汇局未调整相关政策，境内投资者可在获批的QDII额度内或在“沪港通”每日限额内投资香港等境外资本市场。

汤森路透旗下IFR上月中曾报导，浙商银行获得香港联交所批准其高至10亿美元首次公开发售（IPO）。这家总部设在浙江省的全国性股份制商业银行可能于3月初开始向投资者预先推介。

浙商银行是一家全国性股份制商业银行，前身为浙江商业银行，2014年重组改制更名为浙商银行，总行设在浙江省杭州市。截至2014年末，浙商银行注册资本115亿元，监管资本410亿元，总资产6,700亿元。（完）