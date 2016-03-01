浙商银行董事长称IPO正按计划推进 并无推迟一说

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透香港3月1日 - 针对有媒体称，于去年底在港交所递交上市申请的中国浙商银行推迟了原定于2月29日举行的投资人预路演，因有潜在的基石投资者通知承销商指资金跨境遇阻，浙商银行董事长沈仁康周二表示，上述报导不实，该行上市进程正按计划顺利推进，并无推迟之说。
他在参加2016中美央行高端对话会议间隙对路透独家回应称，“我们本来计划的路演时间就不是29号，并没有推迟（IPO）， ”他并表示，浙商银行会发公告，但具体路演时间不方便透露。
国家外汇管理局周一微博亦澄清，个别媒体报导因外汇管制导致浙商银行推迟香港IPO预路演一事不实。
外管局并称，目前，境外证券投资的主要渠道包括QDII(合格境内机构投资者)和“沪港通”两种，外汇局未调整相关政策，境内投资者可在获批的QDII额度内或在“沪港通”每日限额内投资香港等境外资本市场。
汤森路透旗下IFR上月中曾报导，浙商银行获得香港联交所批准其高至10亿美元首次公开发售（IPO）。这家总部设在浙江省的全国性股份制商业银行可能于3月初开始向投资者预先推介。
浙商银行是一家全国性股份制商业银行，前身为浙江商业银行，2014年重组改制更名为浙商银行，总行设在浙江省杭州市。截至2014年末，浙商银行注册资本115亿元，监管资本410亿元，总资产6,700亿元。（完）
(记者 赵红梅/孙琦子; 审校 张喜良)
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